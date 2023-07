ZSC-Transport in Zürich – Chad-Silver-Statue zieht vom Hallenstadion nach Altstetten Nach 24 Jahren wird das Denkmal von ZSC-Legende Chad «Sly» Silver abmontiert. Die Schönheit der Statue war schon länger umstritten. Nun steht sie vor dem neuen Stadion. Sascha Britsko

Chad Silver starb 1998 an einem Herzversagen. Seine Teamkollegen haben ihn leblos in seiner Wohnung gefunden. Foto: Jonathan Labusch

Sportler erhalten in Zürich nur selten ein Denkmal. Die Ausnahme ist Chad Silver, der ZSC-Eishockeyaner.

Silver starb am 3. Dezember 1998, mit 29 Jahren, an einem Herzversagen. Seine Teamkollegen fanden ihn leblos in seiner Wohnung. Sie hatten ihn gesucht, weil er nicht zum Training aufgetaucht war. Der tragische Tod erschütterte damals viele ZSC-Fans. Chad Silvers Rückennummer, die 23, wird seither nicht mehr vergeben.

Fans gedenken an seinem Todestag noch heute Chad Silvers. Hier im Jahr 2004. Foto: pd

Als Gedenken an Silver hatte der Bildhauer Kurt Laurenz Metzler eine Bronzestatue gestaltet. Die Skulptur trägt Silvers Nummer 23. Die Kosten dieser Aktion übernahmen Gönner und Anhänger des Clubs. ZSC-Präsident Ernst Meier und Walter Frey, der Verwaltungsratspräsident der ZSC Lions, würdigten Silver, den so lebenslustigen Spieler, kurz nach seinem Tod vor versammeltem Team.

1999 wurde die Chad-Silver-Statue vor dem Hallenstadion aufgestellt. Die Statue sollte ein Denkmal sein, aber auch ein Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft.

Umstrittene Schönheit

Bereits im Jahr 2005 hätte die Statue eigentlich wegkommen sollen. Weil sie nicht sonderlich schön ist, hatte die städtische Kunstkommission entschieden, dass sie nicht mehr vor dem Hallenstadion stehen soll. Sie habe weniger Kunst- denn «Vereinscharakter» und gehöre darum eher vor das künftige ZSC-Trainingszentrum im Heerenschürli, hiess es.

Doch dieses Trainingszentrum wurde nie gebaut. Und weil bei der Tramhaltestelle vor dem Hallenstadion ohnehin grössere Veränderungen anstanden, konnte die Statue vorerst stehen bleiben.

Heute, 24 Jahre später, wird die Statue nach Altstetten verschoben. Vor das neue ZCS-Stadion, die 420 Quadratmeter grosse Swiss-Life-Arena, die vergangenen Herbst eröffnet wurde.

Die Chad-Silver-Statue ist sicher in Altstetten angekommen. Foto: Jonathan Labusch

