Zürcher Reiseführer – Champagner-Truffes kaufen im Schober, picknicken auf dem Pedalo Sechs Guides, mit denen nicht nur Reisende, sondern auch Einheimische einen anderen Blick auf die gewohnte Umgebung bekommen. Claudia Schmid

Zürich ist eine Postkartenstadt – die hier vorgestellten Reiseführer zeigen aber mehr als klassische Sehenswürdigkeiten wie das Grossmünster. Foto: Urs Jaudas

Im Vergleich zu vielen anderen Destinationen ist Zürich zu jeder Jahreszeit eine Reise wert – ein Grund, warum die Stadt bei internationalen Rankings immer so gut abschneidet. Die folgenden Reiseführer, die kürzlich erschienen sind oder bald herauskommen, bieten Inspirationen für alle Jahreszeiten, um verborgene Ecken in der Stadt zu entdecken oder um klassische Ausflugsziele in Angriff zu nehmen. Auch Ausflüge aufs Land sind dabei.