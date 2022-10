Er will es noch einmal wissen: Benjamin Netanyahu, der ewige konservative Premierminister, der unter Korruptionsverdacht steht. Foto: Keystone

Eine Woche in Israel – und man ist am Verzweifeln und Bewundern. Verzweiflung: weil Israel in einem Ausmass politisch zerrüttet ist, das nur auf der nach oben offenen griechisch-italienisch-ungarischen Skala der gescheiterten Demokratien noch zu erfassen ist, was sich etwa daran zeigt, dass in Israel am kommenden Dienstag bereits die fünften Parlamentswahlen innert vier Jahren stattfinden (!). Bewunderung: weil dieses einst arme Land, das im Wesentlichen aus Wüsten, kahlen Hügeln und stinkenden Sümpfen bestand, inzwischen zu einem der reichsten Länder des Planeten aufgestiegen ist. Das BIP pro Kopf beläuft sich gemäss IWF auf rund 55’000 Dollar, womit es höher liegt als in Deutschland, Frankreich, Japan oder Grossbritannien.