Millionenstreit um 107 Wohnungen – Chaosbaustelle: Bauriesen liefern sich offenen Schlagabtausch Die Auseinandersetzung um das Waldhaus Neuguet in Wallisellen erreicht eine neue Eskalationsstufe. Steiner greift Halter mit einer ungewöhnlichen Massnahme an. Corsin Zander

Das Unheil kam per Post. Ein Brief nach dem anderen, in die über 80 Briefkästen der Eigentümerinnen und Eigentümer im neu gebauten Waldhaus Neuguet in Wallisellen.