Royals in Grossbritannien – Charles übt schon für seine künftige Rolle Die Monarchie befindet sich in einer delikaten Übergangsphase. Von einer Abdankung Elizabeths II. ist zwar nicht die Rede. Aber der 73-jährige Prinz vertritt seine Mutter bereits bei wichtigen Staatsakten. Peter Nonnenmacher aus London

Die Staatskrone demonstrativ neben Prinz Charles: Die Queen’s Speech ohne Queen im britischen Parlament. Foto: Alastair Grant (Keystone)

Viel bekommt man von Ihrer Majestät nicht mehr zu sehen dieser Tage. An den königlichen Gartenpartys dieses Sommers, von denen die erste diese Woche stattfand, nimmt sie nicht mehr teil. Im vorigen Monat vertrat Prinz Charles sie schon beim Maundy-Thursday-Gottesdienst in Windsor, den sie bis dahin seit über fünfzig Jahren kein einziges Mal verpasst hatte. Davor sprang Charles bei der Zeremonie zum Gefallenen-Gedenktag im November und bei der Feier zum Commonwealth-Tag in der Westminster Abbey im März für sie ein.