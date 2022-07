Sweet Home: Wohnen wie die anderen – Charmante Wohnideen aus Holland Gemütlich, mit viel Stil und ein wenig wie auf alten Gemälden: Kommen Sie mit auf eine interessante Besichtigungstour voller Inspirationen. Marianne Kohler Nizamuddin

Alle Fotos über die Immobilien Agentur Funda

Holland ist das Land, in dem die ersten «Interior-Bilder» entstanden. Holländische Gemälde zeigten nämlich als erstes schöne Einrichtungen. Zudem waren die Holländer weitum bekannt und beliebt für ihre Haushalte, welche die gepflegtesten und gemütlichsten waren. So ist ein holländisches Haus der Inbegriff von einem Sweet Home.

Dieses Haus oder besser Anwesen ist ein schönes modernes Beispiel dafür. Es steht gerade auf der holländischen Immobilienplattform Funda zum Verkauf, mit Baujahr 2017/18. Das junge Haus wird vollständig mit Sonnenenergie versorgt und ist aus nachhaltig produzierten Materialien gebaut. In der Anzeige wird gar betont, dass das traditionelle Reetdach mit holländischem Schilf bedeckt ist und nicht etwa mit solchem aus China. Sich das Häuserangebot in anderen Ländern anzuschauen, ist spannend und bietet eine gute Möglichkeit, sich von anderen Wohnkulturen inspirieren zu lassen. Deswegen können Sie auf dieser kleinen Besichtigungstour vielleicht ebenfalls einige charmante Wohnideen mit nach Hause nehmen.

Stylen Sie Rustikales modern

In vielen holländischen Einrichtungen kommt das Malerische zur Geltung. Sie wirken dabei immer ein bisschen so, als wären Sie von alten holländischen Gemälden inspiriert – egal, ob sie nun üppig, elegant, rustikal oder modern sind. Bei vielen Einrichtungen sind Licht und Schatten, Texturen und Stimmungen dominanter als Farben und starke Formen. So auch in diesem Landhaus, bei dem Rustikales auf entspannte, moderne Art interpretiert wird. So steht im offenen grossen Wohnraum ein riesiges graues Sofa um die Ecke. Es ist schlicht in der Form und hat viele Kissen und Felle bekommen. Ein dazu kombinierter Lederpouf, ein rustikaler Couchtisch sowie ein schwarz-weisser Teppich vervollkommnen den malerischen Eindruck und gemütliche Einrichtung.

Geben Sie dem Klavier Stil

Das alte Klavier ist so gestylt, dass es sich harmonisch in die Einrichtung integriert. Es passt sich an, ist ein Teil davon und sticht nicht als Fremdkörper heraus, wie das oft der Fall ist. So hat es eine Leuchte im Landhausstil bekommen, als Klavierhocker dient ein rustikaler Holzhocker, die Noten sind aufgeschlagen und obenauf stehen neben der Leuchte, Blumen, Bilder und Duftkerzen.

Machen Sie den Arbeitsplatz wohnlicher

Ähnlich ist auch der Arbeitsplatz inszeniert. Ein antiker, schwarzer Holztisch dient als Pult, dazu kombiniert der exklusive Eames-Büroklassiker in Weiss. Damit das kleine Homeoffice auch schön wohnlich wirkt, hat es ein grosses, abstraktes Gemälde bekommen. Blumen, Bücher und hübschen Büroaccessoires und die Decke über dem Stuhl sorgen zusätzlich für Gemütlichkeit.

Hübschen Sie die Küche auf

Klar kann man in einem Eigenheim die Küche selbst planen, aussuchen und auf eigene Bedürfnisse hin gestalten lassen. Aber diese Küche zeigt auch Details, die einer Schweizer Mietwohnungsküche guttun können. Da ist erst mal das schlichte, filigrane Regal, das auf kleinster Fläche Ausstellungsplatz für Lieblingsdinge bietet. Aber auch die Pflanzen, die Holzbretter und rustikalen Keramikschalen hauchen diesem funktionellen Arbeitsort viel Wärme und Persönlichkeit ein.

Kreieren Sie eine gemütliche Tischrunde

Modern Country vom Besten: Ein schlichter, schwerer Holztisch dient als Esstisch. Rundum steht aber nicht etwa eine Serie identischer Stühle, sondern eigentlich gar kein Stuhl. Als Sitzgelegenheiten wurden allerlei Hocker gewählt, die zum Teil mit Kissen und Fellen «aufgeweicht» sind. Ein Prachtstück steht auch noch da und zwar dominant und gemütlich: Eine antike, weisse Holzbank, die dank Rädern auch mal woanders platziert werden kann.

Über dem schweren Tisch baumeln leichte Korbleuchten in unterschiedlichen Formen und Ausführungen. Dazu gesellt sich ein grosser, antiker Schrank mit schönen alten Krügen darauf. Darin ist Platz für Geschirr, Gläser und Tischwäsche.

Versuchen Sie es mit einem Moodboard

Im oberen Stockwerk des Haupthauses befinden sich vier geräumige Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine separate Waschküche. In diesem Schlafzimmer, das in einem Grauton gestrichen ist, hängt ein schwarzes Gitterelement, das als persönliches Moodboard dient und nachts auch leuchten kann, da sich eine Lichterkette rundherum schlingt – eine wunderschöne Idee für Kinder- und Jugendzimmer.

Gestalten Sie das Schlafzimmer kuschliger

Dieses Schlafzimmer offenbart, wie wenig es doch braucht, dass alles kuschliger und eleganter wird. Die Zutaten dafür sind ein schlichtes, aber grosses Bett, hübsche Bettwäsche, proper arrangierte Kissen und eine grosse Quiltdecke darüber.

Ein Himmelbett im Garten

Auf dem Gartensitzplatz befindet sich nicht nur ein grosser Tisch mit Korbstühlen, sondern auch ein Outdoorbett, das ein Himmelbett ist. Man könnte es dank dem grossen Rahmen mit Vorhängen bestücken und sich damit vor Wind und Sonne schützen.

Wie aus dem Bilderbuch ist dieses holländische Landhaus, das von Kanälen und weiten, grünen Wiesen umgeben ist. Neben dem Haupthaus gibt es auch noch ein Nebengebäude, welches als Gästehaus oder Ferienhaus dienen kann. Es verfügt über ein Wohnzimmer mit offener Küche, eine Toilette mit Dusche und zwei Schlafplätze unter dem Dach. Zudem gibt es einen Abstellraum für Werkzeuge und Gartenmöbel und einen Carport mit Aufladestation. Alles zu einem Preis, für den man in Zürich vielleicht noch eine kleine Wohnung ergattern kann.

