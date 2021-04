Staatsanwalt ermittelt gegen Topmanager – Chef von Danske Bank tritt wegen Geldwäscheermittlungen zurück Chris Vogelzang muss beim Bankhaus gehen, nachdem seiner ehemaligen Arbeitgeberin ABN Amro eine riesige Busse aufgebrummt wurde. Der Fall weist interessante Parallelen zu jenem von UBS-Chef Ralph Hamers auf. Jorgos Brouzos

Abtritt nach Strafe gegen Ex-Arbeitgeber: Danske-Bank-Chef Chris Vogelzang geht. Foto: Imago Images

Chris Vogelzang zögerte nicht lange. Der Chef der dänischen Danske Bank trat sofort zurück, nachdem bekannt wurde, dass seinem ehemaligen Arbeitgeber, der niederländischen Bank ABN Amro, eine riesige Strafe wegen Verstössen gegen Geldwäscheregeln aufgebrummt wurde. Die Justiz ermittelt nun auch gegen Vogelzang selbst.

Er hatte zwischen 2000 und 2017 für ABN Amro gearbeitet. Vor zwei Jahren heuerte er dann bei Danske als ihr Chef an. Vogelzang wird in einem Geldwäschereiverfahren als einer von drei Verdächtigen genannt. Sein Fall weist interessante Parallelen zu jenem von UBS-Chef Ralph Hamers auf.

Angeheuert, um aufzuräumen

ABN Amro einigt sich in diesem Rechtsstreit mit der Justiz und bezahlt eine Strafe im Umfang von 480 Millionen Euro. Die Kunden und die Herkunft grösserer Geldsummen seien unzureichend überprüft und kontrolliert worden. Wichtige Dokumente fehlten und die Risikoanalyse sei zu kurz gekommen. Mehrere Kunden konnten die Bank so über einen längeren Zeitraum für Geldwäsche missbrauchen.

«Ich bin sehr überrascht von der Entscheidung der niederländischen Behörden», sagte Vogelzang. Dass er nun in dem Verfahren als Verdächtiger gelte, bedeute aber nicht, dass er auch angeklagt werde. Bitter ist: Vogelzang heuerte bei Danske an, um dort aufzuräumen. Denn auch die dänische Bank wurde durch einen Geldwäschereifall erschüttert.

Gegen ihn wird in den Niederlanden ermittelt: UBS-Chef Ralph Hamers. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Ralph Hamers wiederum war von 2013 und 2020 Chef der niederländischen ING. Die Bank musste 2018 eine Rekordbusse von 775 Millionen Euro zahlen, auch wegen Mängeln bei der Geldwäschereiabwehr. Und auch gegen Hamers ermittelt nun die Justiz.

Die ABN Amro ist von der Bilanzsumme her viermal kleiner als ING. Dadurch sind auch die Strukturen überschaubarer. Doch abgesehen davon liegen die Dinge sehr ähnlich. Eine Anfrage zum Vergleich mit Vogelzang kommentierte die UBS nicht.

Weber hält an Hamers fest

Einen wichtigen Unterschied gibt es allerdings: Vogelzang tritt von seinem neuen Job bei der Danske Bank sofort zurück, obwohl er noch nicht einmal angeklagt ist. UBS-Chef Hamers und sein Verwaltungsratspräsident Axel Weber sehen bisher keine Notwendigkeit für personelle Konsequenzen.

Vor einem Jahr heuerte Hamers bei der UBS an. Im Dezember sorgte der niederländische Finanzaktivist Pieter Lakeman dafür, dass das Verfahren gegen ING noch einmal aufgerollt wird – die Staatsanwaltschaft muss nun gegen Hamers ermitteln. Was dabei herauskommt, ist völlig offen.

Die Bank versucht seither, Hamers den Rücken zu stärken. UBS-Präsident Axel Weber verteidigte die Wahl des Nachfolgers von Sergio Ermotti an der GV. Hamers sei vor der Ernennung umfassend geprüft worden. «Die Untersuchung in den Niederlanden, die nun nochmals gegen ihn in seiner Eigenschaft als damaliger Chef von ING eröffnet wurde, ändert aus unserer Sicht nichts an der damaligen Einschätzung.» Weber sagte weiter: «Ralph Hamers geniesst bei der Führung unseres Unternehmens das volle Vertrauen des gesamten Verwaltungsrats.»

