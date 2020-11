Entlassungen von Kantonsangestellten – Chefs können Mitarbeitenden einfacher künden Wie soll der Kanton Zürich vorgehen, wenn er Entlassungen vornehmen will? Das Parlament war sich nicht einig, wie weit der Schutz der Arbeitnehmenden gehen soll. Hélène Arnet

Im Juni 2018 kam es zu Demonstrationen, weil der Kanton beim Personal sparte. Foto: Tamedia

Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Dieses Sprichwort zitierte Hans-Peter Brunner (FDP, Horgen) in den Diskussionen um die Änderung des kantonalen Personalgesetzes. Was er damit meinte, ist: Es soll einfacher werden, Kantonsangestellten, zu denen auch Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen gehören, zu kündigen.

Dies forderte eine parlamentarische Initiative unter dem Titel «Modernisierung des Personalgesetzes». Der Titel war ein Steilpass für Michèle Dünki (SP, Glattfelden). Die linke Ratsseite ruft seit längerem nach einer umfassenden Revision des Personalgesetzes. Doch «modern» bedeutet für Dünki eben etwas ganz anderes: fünf Wochen Ferien, kürzere Arbeitszeiten … «Diese PI bringt aber nur Verschlechterungen für das Personal», schimpfte sie.