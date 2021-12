Champions League: Die Übersicht – Barça scheitert, Okafor lässt Salzburg jubeln Bayern München schickt die Katalanen in die Europa League, die Österreicher feiern den Einzug in den Achtelfinal. Die letzten Gruppenspiele auf einen Blick.

Enttäuschung in Gelb-Rot: Die Katalanen scheitern erstmals seit der Saison 2000/01 in der Vorrunde. Foto: Matthias Schrader (Keystone)

Gruppe E: Bayern makellos, Barça mit historischem Out

Der deutsche Rekordmeister Bayern München ist ohne Punktverlust in den Achtelfinal eingezogen. Die Münchner beendeten die Vorrunde mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Barcelona.

Im coronabedingten Geisterspiel in München erzielte Thomas Müller den Treffer zum 1:0 und damit als erster Deutscher sein 50. Tor in der Champions League. Leroy Sané und Jamal Musiala sorgten für die weiteren Treffer der Münchner.

Weil Benfica Lissabon, bei dem Haris Seferovic auf der Bank blieb, gegen Dynamo Kiew einen 2:0-Heimsieg feierte, scheiterten die Spanier erstmals seit 21 Jahren in der Königsklasse schon in der Vorrunde.

Gruppe F: United durch – Spiel um Platz 2 verschoben

Ralf Rangnick musste sich bei seinem Königsklassen-Debüt für Manchester United mit einem 1:1 gegen YB begnügen. Der 63-jährige Trainer schickte elf neue Spieler aufs Feld und verzichtete dabei unter anderem auf Superstar Cristiano Ronaldo. Zum ausführlichen Matchbericht gehts hier: Die Young Boys verschaffen sich Achtung im Old Trafford.

Wer in der Gruppe F neben den Engländern weiterkommt, steht indes noch nicht fest. Starker Schneefall in Bergamo sorgte für eine Verschiebung der Partie zwischen Atalanta und Villarreal. Das Spiel sollte zunächst mit zwanzigminütiger Verspätung angepfiffen werden, doch «aufgrund widriger Wetterverhältnisse» entschied sich Schiedsrichter Anthony Taylor aus England zusammen mit den Uefa-Funktionären und den beiden Teams für eine Verlegung. Die Begegnung wird nun am Donnerstag um 19 Uhr angepfiffen.

Gruppe G: Steffens Tor reicht nicht, Okafors hingegen schon

Der VfL Wolfsburg ist bereits draussen. Der Bundesligist verlor gegen den französischen Meister Lille 1:3 und schied als Tabellenletzter der Gruppe G völlig verdient aus. Mit einem Sieg hätte sich der VfL, bei dem Kevin Mbabu 63 Minuten auf dem Feld stand, noch für die Achtelfinals qualifizieren können, doch schon in der 11. Minute traf Burak Yilmaz zum 1:0 für die Franzosen. Jonathan David und Angel Gomes sorgten für die weiteren Treffer. Das Tor des eingewechselten Renato Steffen kam zu spät.

Neben Lille zog Salzburg in die nächste Runde ein. Die Österreicher, bei denen der 23-jährige Schweizer Philipp Köhn im Tor stand, gewannen gegen Sevilla 1:0 und stehen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der Runde der besten 16. Noah Okafor liess sein Team in der 50. Minute jubeln. Die Andalusier, bei denen Joan Jordan die Rote Karte sah (64.), bleiben Dritter.

Gruppe H: Chelsea verspielt Platz 1, Juve profitiert

Obwohl der oft kritisierte Timo Werner für Chelsea doppelt traf, hat der Titelverteidiger den Sieg in der Gruppe H der Champions League in der Nachspielzeit verpasst. Die Londoner gaben zwei Führungen aus der Hand und trennten sich auswärts von Zenit St. Petersburg 3:3. Den ersten Platz sicherte sich Juventus. Die Italiener gewannen 1:0 gegen Malmö aus Schweden. Somit trifft das Team von Trainer Thomas Tuchel auf einen Gruppensieger, während auf Turin bei der Auslosung am 13. Dezember ein vermeintlich leichteres Los wartet.

Werner erzielte für Chelsea das schnellste Champions-League-Tor der Clubgeschichte (2.). Allerdings drehte das Heimteam, das in der Europa League überwintert, die Partie. Claudinho erzielte den Ausgleich (38.), ehe Sardar Azmoun nur drei Minuten später zur 2:1-Führung traf. Romelu Lukaku (62.) und Werner (85.) schlugen aus Sicht der Engländer noch einmal zurück, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Magomed Osdojew für den Endstand.

Für Turin schoss Moise Kean den Siegtreffer. Zwar waren die Gastgeber auch nach dem 1:0 in der 18. Minute überlegen, weitere Tore sprangen für den italienischen Rekordmeister aber nicht heraus.

