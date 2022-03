Ziviler Widerstand in der Ukraine – Cherson – von Russland besetzte Stadt? Russische Truppen haben Cherson eingenommen. Heute gehen Hunderte gegen die Invasoren auf die Strasse, sogar ein fahrender Schützenpanzer wird bestiegen. Warum der zivile Widerstand auch militärisch immer wichtiger wird. Sebastian Gierke

Hunderte protestieren gegen die Invasoren auf dem Platz des Friedens in Cherson.

Die Stadt Cherson im Süden der Ukraine, an der Mündung des Dnjepr gelegen, wurde vor drei Tagen von der russischen Armee eingenommen. Ein wichtiger strategischer Sieg, von hier aus setzten die russischen Verbände ihren Vormarsch beispielsweise Richtung Westen fort, das nächste Ziel ist Mykolaiv. Sollte auch diese Stadt fallen, ist der Weg frei, um Odessa anzugreifen.

Doch in Cherson zeigt sich auch ein grosses Problem der russischen Armee. Die militärische und die politische Führung Russlands hatten den eigenen Soldaten erzählt, die ukrainische Bevölkerung würde sie als Befreier mit offenen Armen empfangen. Einige in Moskau hatten das wohl auch selbst geglaubt, zumindest wenn es um die Gebiete im Osten des Landes geht, in dem viele russischsprachige Menschen wohnen.

Doch sie haben den Widerstandswillen der Ukrainer massiv unterschätzt. Den Invasoren schlägt so gut wie überall Ablehnung, sogar offener Hass entgegen. Und dieser mündet vielerorts in aktiven Widerstand gegen die Okkupanten. Tausende Freiwillige haben sich seit Kriegsbeginn zum Militärdienst gemeldet, um die ukrainische Armee bei der Verteidigung der Städte zu unterstützen. Doch auch zivile Protestaktionen zeigen grosse Wirkung.

Zum Beispiel Cherson: Viele Menschen gehen dort, in der eigentlich besetzten Stadt, am Samstag auf die Strasse, um zu protestieren.

In kurzer Folge tauchen Dutzende Videos auf, die Menschen zeigen, die sich russischen Soldaten entgegenstellen. Solche Videos sind oft schwer zu verifizieren. In diesem Fall sind es allerdings so viele zur gleichen Zeit, dass man ausschliessen kann, dass die Bilder gefälscht werden konnten. Das zeigt sich auch daran, dass es von einigen Szenen Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven gibt. Eine Fälschung ist damit so gut wie ausgeschlossen. Und es ist auch problemlos möglich, die Videos zu geolokalisieren. Bei den meisten ist schnell und zweifelsfrei feststellbar, dass sie in Cherson aufgenommen wurden.

Die Menschen, die man hier sieht, ziehen beispielsweise über den Svobody Square, auf Deutsch «Platz der Freiheit», den zentralen Platz Chersons, eindeutig erkennbar über zum Beispiel Google Maps:

Google Maps -Screenshot vom «Platz des Friedens» in Cherson.

Wie viele Menschen hier genau zusammengekommen sind, ist schwer zu schätzen, ganz sicher sind es aber einige Hundert. Auch russische Soldaten sind auf den Videos zu sehen.

Besondere Aufmerksamkeit hat eine Szene bekommen, die eindrücklich zeigt, mit wie viel Entschlossenheit sich die zivile Bevölkerung den Invasoren entgegenstellt:

Ein Mann mit einer ukrainischen Fahne besteigt einen russischen Schützenpanzer während dieser in Bewegung ist. Und fährt auf dem Dach – mit wehender Fahne und unter dem Jubel der Umstehenden – durch die Strassen.

Auch von dieser Szene gibt es Aufnahmen aus mehreren Perspektiven. Dass es russische Soldaten sind, die das Fahrzeug fahren, lässt sich nicht zweifelsfrei belegen. Es spricht allerdings nichts dagegen. Offenbar haben tatsächlich russische Soldaten die Innenstadt während der Proteste verlassen. Auch in Fahrzeugen.

Ein anderes Video zeigt eine Menschenmenge, die die Weiterfahrt eines russischen Konvoi verhindert. Eine Person hat sich vor ein Militärfahrzeug gelegt. Auch als ein Lastwagen hupend auf die Menschen zufährt, weichen diese nicht zur Seite.

Auch von dieser Szene gibt es Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven. Hier lässt sich allerdings nicht zweifelsfrei sagen, dass die Aufnahmen aus Cherson stammen.

Ziviler Widerstand als militärischer Faktor

Doch der zivile Widerstand ist auch keineswegs auf Cherson beschränkt. Das zeigen Videos, die von ersten Kriegstag an in vielen Orten entstanden sind. Die meisten können nicht verifiziert werden, dennoch dürfen viele als authentisch gelten.

Immer mehr wird der zivile Widerstand auch zu einem militärischen Faktor. Er erschwert beispielsweise den vorrückenden russischen Verbänden, an Nachschub zu kommen. Niemand hilft ihnen, sie sind völlig auf sich gestellt. Dass an einigen Orten die Verpflegung der russischen Soldaten knapp geworden ist in den vergangenen Kriegstagen, gilt als gesichert.

Visuelle Übersicht Die Ukraine-Invasion in Grafiken und Karten Krieg in der Ukraine im News-Ticker Moskau: Angriffe auf Mariupol werden fortgesetzt | SRF zieht sich aus Russland zurück | Putin warnt vor Flugverbotszone Ausserdem müssen die Truppen fürchten, dass es in ihrem Rücken zu Partisanen-Aktionen kommt, zum Beispiel Kolonnen mit Nachschub aufgehalten oder vielleicht sogar angegriffen werden. Und wie soll man ein Land so gross wie die Ukraine auch nur teilweise besetzen, wenn man als Besatzer überall mit Widerstand rechen muss? Hier die Kontrolle zu bekommen und sie zu halten, ist für Moskau auch perspektivisch extrem schwierig. Als am wichtigsten im Moment könnten sich allerdings die Auswirkungen auf die Kampfmoral herausstellen. Auf die Moral der Angreifer, wohl ohnehin nicht sonderlich gut, das lässt sich nicht nur aus westlichen Geheimdienstberichten herauslesen, wirkt sich permanenter Widerstand aus der Bevölkerung demoralisierend aus. Vor allem dann, wenn man damit gerechnet hatte, dass viele Ukrainer einen freundlich empfangen. Und dass die Moral der ukrainischen Soldaten durch die Unterstützung der Landsleute gestärkt wird, daran besteht kein Zweifel.



