Small Talk der Woche – Chillen mit Iris Apfel Was trinken, worauf Sie ein Nickerchen machen können, was ja nicht auf die Lippen auftragen. Diese und weitere Punkte für das gepflegte Tischgespräch. Aleksandra Hiltmann

Geburtstag and Chill

Gucci feiert seinen 100. Geburtstag. Für diesen Happy Birthday hat die Luxusmodemarke die Modezeitschrift «Harper’s Bazaar» aufgeboten. Sechs Koryphäen aus Kunst, Mode und Kultur erzählen, eingekleidet in Gucci natürlich, was sie am Label und an Kleidern ganz allgemein lieben. Zu einem 100. Geburtstag liegt so viel Lobgesang und PR schon mal drin. Zumal wir in diesen Kurzporträts auch der Stilikone Iris Apfel begegnen, der man immer gern zuhört. Ihr erstes Gucci-Teil war ein «sehr gut aussehender», schwerer, grauer Wollponcho. Heute style sie sich am liebsten, um schlafen zu gehen. Ist okay, sie ist ja wie Gucci dieses Jahr auch 100 Jahre alt geworden. So viel Gelassenheit muss gleich noch obendrauf gefeiert werden.