Ein Heer von gut ausgebildeten Arbeitskräften: Produktion von Klebstoff in Yancheng. Foto: Getty Images

Der US-Konzern Apple versucht, seine Abhängigkeit von China zu verringern. Seine Zulieferer sollen sich nach alternativen Produktionsstandorten umsehen, schreibt das «Wall Street Journal» am Montag mit Berufung auf an den Gesprächen beteiligte Personen. Offenbar blicken die Apple-Manager vorwiegend in Richtung Indien und Vietnam. Wie viel Apple verlagern will, bleibt offen.

Apple lässt schätzungsweise mehr als 90 Prozent seiner iPhones, iPads und MacBook-Laptops von externen Auftragnehmern in China herstellen. Die Pandemie und der Ukraine-Krieg haben die Risiken dieser starken Abhängigkeit offengelegt.

Die chinesische Regierung hat seit Anfang April rigorose Lockdowns verordnet und damit rund 370 Millionen Menschen in bis zu 45 Städten in ihren Wohnungen eingesperrt. Erst in den letzten Tagen ist es zu ersten Lockerungen der Massnahmen gekommen, so zum Beispiel in der wichtigen Hafenstadt Shanghai.

Nur 4 statt 5,5 Prozent Wachstum im laufenden Jahr

Die Lockdowns haben die Wirtschaft massiv gebremst, wie die jüngsten Konjunkturdaten für April belegen. Statt des von der Regierung anvisierten Wirtschaftswachstums von 5,5 Prozent dürfte es im Jahresdurchschnitt «bestenfalls für ein Plus von knapp 4 Prozent» reichen, schätzen die Ökonomen der Bantleon Bank in Zürich.

Wie stark die Folgen der Lockdowns der Wirtschaft schaden, zeigen Unternehmensbefragungen mehrerer ausländischer Handelskammern, die vom Beratungsunternehmen China Macro Group mit Büros in Zürich und Peking ausgewertet wurden.

Ein grosses Problem sind unterbrochene Lieferketten. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen sind von höheren Energie- und Logistikkosten betroffen, und bis zu 85 Prozent haben Schwierigkeiten, die Rohstoffe und Vorprodukte für ihre Produktion zu beschaffen.

Fast alle Firmen haben grosse Schwierigkeiten, ausländische Mitarbeiter in China zu halten oder zu ersetzen. Strengere Einreisebestimmungen, die Streichung von Direktflügen und die Schwierigkeit, ein Visum zu erhalten, werden als Hauptgründe genannt. In den letzten zwei Jahren haben ausländische Mitarbeiter China in grosser Zahl verlassen.

Xi Jinping auf den Spuren von Mao

Manche Beobachter vergleichen die sture Haltung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping bereits mit dem rücksichtslosen Verhalten Mao Zedongs während der grossen Hungersnot 1959 bis 1961. Auf der Titelseite von «People’s Daily», der grössten chinesischen Tageszeitung, wird Xi bereits sehr viel häufiger erwähnt als alle seine Vorgänger – selbst der grosse Diktator Mao Zedong. Am 20. Parteitag der Kommunistischen Partei im Herbst will Xi Jinping sich für eine dritte Amtszeit als Parteichef bestätigen lassen.

Mittlerweile schlagen die Probleme auf die Geschäftszahlen durch. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen rechnen mit einem Umsatzrückgang im laufenden Jahr.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Probleme verschärft. Vor dem Krieg beabsichtigten Schweizer Unternehmen weiterhin, stark in China zu investieren. Die Manager vor Ort betonten in Gesprächen hauptsächlich das grosse Marktpotenzial. Seine starke Position als Werkbank der Welt verdankt China auch einem Heer von gut ausgebildeten Arbeitskräften, niedrigen Kosten und dem dichten Netz von Teilezulieferern. Schweizer Unternehmen sahen China denn auch zunehmend als Basis für das Wachstum in ganz Asien an. Von einer Verlangsamung oder gar einer Reduzierung der Investitionen in China wollte vor kurzem niemand etwas wissen.

«China verliert für die meisten Unternehmen eindeutig an Attraktivität als Wirtschaftsstandort.» China Macro Group

Das hat sich mittlerweile geändert. Zwar halten sich die Manager über konkrete Massnahmen bedeckt, aber in den anonym durchgeführten Umfragen kommt die vorsichtigere Haltung klar zum Ausdruck. Wegen der zunehmenden geopolitischen Spannung zwischen dem Westen und China geht mehr als die Hälfte der Unternehmen heute so weit, ihre China-Strategie in der Zentrale zu überprüfen. «China verliert für die meisten Unternehmen eindeutig an Attraktivität als Wirtschaftsstandort, und zwischen 20 und 25 Prozent haben beschlossen, einige ihrer geplanten Investitionen in dem Land aufgrund der politischen Unsicherheit auf Eis zu legen», teilt die China Macro Group mit.

Zwar sei die Zahl der Unternehmen, die eine Verlagerung ihrer Geschäftstätigkeit ins Ausland planten, in allen Erhebungen nach wie vor relativ gering, «doch die Tendenz ist steigend». In der jüngsten Umfrage der EU-Handelskammer zogen bereits 23 Prozent der europäischen Unternehmen eine solche Verlagerung in Erwägung. Das ist eine Verdoppelung seit März.

Die globalen Lieferketten werden neu zusammengesetzt

«Wir sehen, dass es eine starke Zurückhaltung bei Neuinvestitionen in China gibt», sagt Felix Sutter, seit 2015 Präsident der Schweizerisch-chinesischen Handelskammer. Das liege auch daran, dass Firmen seit zwei Jahren wegen der strengen Quarantänebestimmungen de facto nicht mehr in der Lage seien, den Zustand ihrer bestehenden Investitionen vor Ort zu prüfen.

Lockdowns lähmen die Wirtschaft: Ein Verkehrspolizist kontrolliert während der Massnahmen die Zufahrt zu einem Tunnel in Shanghai. Foto: Hector Retamal (AFP)

Was Apple vorhat, beschäftigt auch viele andere Unternehmen. «Die globalen Lieferketten werden derzeit neu zusammengesetzt», beobachtet Sutter. «China als Hub für Exporte in die USA oder nach Europa wird weniger wichtig werden, weil Kunden von ihren Zulieferern verlangen, ihren Warenbezug zu diversifizieren, um stets lieferfähig zu sein.»

Diese Diversifizierung will die Politik erleichtern. Die USA wollen die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Staaten aus Asien als Gegengewicht zu China ausbauen, wie US-Präsident Joe Biden soeben bei seinem Besuch in Japan bekräftigt hat. Das geplante Indo-Pazifische Wirtschaftliche Rahmenwerk für Wohlstand – kurz IPEF – soll die Mitglieder enger zusammenschweissen, unter anderem durch gemeinsame Standards zur Schaffung stabiler Lieferketten.

Im März konnte Vietnam erstmals mehr exportieren als die Region Shenzhen. «Das ist neu und zeigt Verlagerungen der Lieferketten auf», sagt Felix Sutter. Er ist überzeugt: «Wenn die Grenzen im Frühjahr 2023 wieder aufgehen, wird Chinas Position in der Weltwirtschaft nicht mehr dieselbe sein wie im Jahr 2019.»

