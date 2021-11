Papablog: Im Adventsdschungel – Chli stresse muess es Termine hier, Geschenke dort, Adventsgenerve überall: Der Autor scheint weder winterfest noch lernfähig zu sein. Luk von Bergen

Zirkus, Weihnachtstheater, Adventshöck und Märlitram: Die Familienagenda ist ab sofort prall gefüllt. Foto: Keystone

Es ist Winter. Gemäss romantisch-fiktivem Lebensentwurf sässe man in diesen Wochen eigentlich gemütlich in der warmen Stube vor dem Cheminéefeuer, ein Glas Wein in der linken, ein Buch in der rechten Hand. Der Hund läge auf dem Sofa und flatulierte friedlich in den Vorabend, während sich die Kinder zwar durchaus zankten, aber sie täten dies irgendwie etwas besinnlicher als sonst. Nur meine pastoralen Ansagen über Frieden und Dankbarkeit unterbrächen die Ruhe kurz und wirkungsvoll. Der Duft frischgebackener Guetzli würde selbst des Hundes flüchtige Beiträge neutralisieren, gar konstruktiv übertünchen. So schön könnte es sein.