Was wir lesen – Christian Kracht: «1979» Einer der besten Romane des genialen Schweizer Schriftstellers erklärt die Gegenwart immer noch treffend. Finn Canonica (Das Magazin)

Ein Roman, der sich im Gedächtnis einbrennt. Foto: DM

In wenigen Tagen erscheint «Eurotrash», der neue Roman von Christian Kracht. Ich konnte ihn noch nicht lesen, sein Verlag schickte kein Vorabexemplar. Also habe ich, sozusagen in Vorfreude, Krachts Roman «1979» aus dem Regal genommen und ihn wiedergelesen. «1979» bleibt ein grossartiges, extrem irritierendes Buch. Ich erinnere mich genau an das Gefühl bei der ersten Lektüre vor zwanzig Jahren.

Ich war überwältigt von der atmosphärischen Intensität dieser Geschichte zweier Freunde, die im Jahr der Machtergreifung des Ayatollahs nach Teheran reisen, um für ein Buch über islamische Architektur zu recherchieren. Die Stadt ist aber auch Treffpunkt einer moralisch komplett verrotteten, internationalen Partyszene. Und so bewältigen die beiden jungen Protagonisten ihre metaphysische Obdachlosigkeit mit Sex, Alkohol und Drogen. Weil sie an kein Paradies im Jenseits glauben, suchen sie es im Exzess im Diesseits. Bis einer der beiden tot ist. Der Icherzähler macht sich daraufhin sinnsuchend auf den Weg nach Tibet. Dort will er den Berg Kailash dreimal umrunden, um Busse zu tun. Das Ende des Romans ist grotesk und genial: Dieser von Lebensekel Gequälte wird von chinesischen Soldaten gefangen genommen und in ein Arbeitslager gesteckt. Das Lagerregime ist drakonisch, es gibt keine Wahlfreiheiten – und genau deshalb ist er zum ersten Mal im Leben zufrieden. Der Roman endet mit dem irritierenden Satz: «Ich habe mich gebessert.»