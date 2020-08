Fertig «ad interim» – Christiane Meier wird neue Zürcher Kantonsärztin In Mitte der Corona-Pandemie sprang Christiane Meier als Kantonsärztin ein, nun hat sie der Regierungsrat offiziell eingesetzt.

Wird nun offiziell Kantonsärztin: Christiane Meier Urs Jaudas

Nach dem abrupten Abgang des Zürcher Kantonsarztes Brian Martin übernahm Christiane Meier sein Amt ad interim – in Mitten der Corona-Pandemie. Nun gibt sie «ad interim» ab und wird offizielle Kantonsärztin des Kantons, wie der Regierungsrat mitteilt (lesen Sie hier das Portrait über Christiane Meier). «Christiane Meier ist durch ihre Ausbildung, ihre langjährige Berufserfahrung und ihre menschlichen Qualitäten für die Stelle bestens qualifiziert, weshalb der Regierungsrat sie per 1. September 2020 zur neuen Kantonsärztin ernennt», so die Mitteilung.

Seit 13 Jahren arbeitet Meier für die Gesundheitsdirektion. Ihre fachliche Karriere startete sie als Assistenzärztin in der Chirurgischen Klinik des Limmattalspitals und in der Frauenklinik des Spitals Wetzikon. Sie war wissenschaftliche Mitarbeitern an verschiedenen Universitäten. Meier ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Christiane Meier wird neue Kantonsärztin. Foto: Urs Jaudas

shu