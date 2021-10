Mamablog: Zweifel, Hormone und Liebe – Chronik einer Mutterwerdung Werde ich nach der Geburt noch genug Zeit für mich haben? Werden mein Mann und ich nur noch Eltern oder immer noch ein Paar sein? Ausschnitte aus dem Tagebuch unserer Autorin. Sabine Sommer

Tagebuch: 2 Monate vor dem errechneten Geburtstermin

Was für ein wohltuender Tag. Shoppen, Sport, Sauna und nun der Duft von Essen, das mein Liebster gerade zubereitet. Wie nötig hatte ich diese Dosis an Selbstfürsorge nach einer anstrengenden Woche. Wie dringend brauche ich für mein inneres Gleichgewicht doch seit jeher Zeit für mich allein. Wie das wohl mit einem Baby wird? Kann ich mir dann noch Zeit für mich nehmen, oder werde ich nur noch überfordert und schlecht gelaunt rumjapsen? Werden mein Mann und ich noch Paar oder nur noch Eltern sein? Ich habe gerade ziemlich grossen Respekt vor dem, was mich da erwartet.