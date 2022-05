Nachruf auf Armin Lorenzon – Churchill bedankte sich bei ihm für den Geburtstagsgruss Bei ihm fanden die Leute das Lachen wieder. Armin Lorenzon war diplomierter Zahnprothetiker und ein grosser Tierfreund. Manchmal sass eine Katze auf seinem Bauch, wenn er Fernsehen schaute. Meinung Stefan Busz Ela Çelik (Fotos)



Eine grosse Reise wollte Armin Lorenzon (1942–2020) noch machen, nach Paris, wo er schon als Kind einmal war. Foto: Ela Çelik

Er erzählte gern von seiner Jugend. Und wo er aufgewachsen war. Zuerst an der Grüngasse im Kreis 4. Dann an der Scheuchzerstrasse in Oberstrass. Für Armin Lorenzon, Jahrgang 1942, hatte jeder Ort in der Stadt eine Geschichte. Er kannte das alte Zürich mit all seinen Ecken. Und zeigte seiner Enkelin Dominique auf den Spaziergängen durch die Stadt die Stationen seines Lebens.