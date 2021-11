Viagogo in die Knie gezwungen – Circus Knie gewinnt auch vor Bundesgericht Die Onlineplattform Viagogo hat sich beim Verkauf von Tickets für Vorstellungen des Circus Knie unlauterer Methoden bedient. Dies hat das Bundesgericht festgestellt. Fabienne Sennhauser , SDA

Der Circus Knie ist erfolgreich gegen Viagogo vorgegangen. Archivfoto: Madeleine Schoder

Aufatmen beim Circus Knie: Nach dem Handelsgericht hat auch das Bundesgericht bestätigt, dass die Plattform Viagogo beim Verkauf von Zirkustickets gesetzeswidrig gehandelt hat.

Der Nationalzirkus hatte im Oktober 2018 Klage wegen irreführenden Verhaltens gegen Viagogo eingereicht.

Falsche Sitzpläne

Das Bundesgericht hält in einem am Freitag veröffentlichten Urteil verschiedene Punkte fest, in denen Viagogo gegen das Schweizer Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstossen habe.

So wurde kaufinteressierten Besuchern der Plattform angezeigt, dass für gewisse Knie-Vorstellungen die Tickets ausverkauft seien. Nicht ausgewiesen wurde dabei, dass sich dies nur auf Eintrittskarten bei Viagogo bezog und nicht auf die offiziellen Verkaufsstellen.