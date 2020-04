20% Rabatt – CIRQUE DU SOLEIL - KOOZA Ab 4. September, Hardturm Areal Zürich

Eine Hommage an den traditionellen Zirkus ZVG

Mit KOOZA kehrt der Cirque du Soleil zu seinen Ursprüngen zurück: Die Show verbindet die zwei alten Zirkustraditionen Akrobatik und Clownskunst miteinander.

KOOZA erzählt die Geschichte des «Unschuldigen», einem verträumten Einzelgänger. Auf der der Suche nach seinem Platz in der Welt begegnet er skurrilen Figuren aus einer Welt voller Überraschungen, Spannung, Wagemut und Engagement.

Geschrieben und inszeniert von David Shiner wurde KOOZA im Jahre 2007 in Montreal uraufgeführt. Seither hat KOOZA schon mehr als 7.5 Millionen Besucher in über 68 Städten in 22 verschiedenen Ländern begeistert.

Geniessen Sie im legendären Zirkuszelt ein akrobatisches Spektakel mit hochklassigen Artisten, farbenprächtigen Kostümen und wunderschöner Live-Musik!

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

20% Rabatt auf die Kategorien 1 & 2. Die reduzierten Preise beginnen bei CHF 76.-. Die nicht reduzierten Preise beginnen ab CHF 95.- (inkl. Vorverkaufs-, exkl. Servicegebühren). Hinweis zu den Ticketpreisen: Bei Cirque du Soleil - Kooza werden dynamische Preise angewendet, wobei die Preise von der Nachfrage bestimmt werden.

Ihre CARTE BLANCHE-Daten

So, 6.9.20 - 17.00 Uhr Di, 8.9.20 - 19.30 Uhr Mi, 9.9.20 - 16.00 Uhr Mi, 9.9.20 - 19.30 Uhr Do, 10.9.20 - 19.30 Uhr