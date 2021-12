Zürcher Nachtleben – Club- und Barbetreiber sehen 2-G als «herausfordernd, aber realistischer» Die Schweizer Bar- und Club-Kommission erachtet 2-G als Weg, um das Festtagsgeschäft zumindest teilweise zu retten. In Jubel bricht sie aber nicht aus. ebi.

Maskenpflicht in Discos und Bars, dazu Konsumation nur sitzend? Die ersten Vorschläge des Bundesrats Anfang Woche liess die Veranstalter des Schweizer Nachtlebens konsterniert zurück – sie sahen unter diesen Voraussetzung keine Möglichkeit, ihr Angebot aufrecht zu erhalten. Entsprechend erleichtert zeigt sich die Schweizer Bar- und Club-Kommission nach dem jüngsten Entscheid des Bundesrats, der eine Einführung von 2-G zulässt. Damit wird Clubs und Bars die Wahl gelassen, nur Geimpften und Genesenen Eintritt zu gewähren. Die Bar- und Clubkommission erachtet die Umsetzung der 2-G-Regel als «herausfordernd, aber realistischer» als 3-G mit Sitzkonsumation und Maske, wie sie in einer Mitteilung am Freitag schreibt. Und weiter: «Somit kann das für das finanzielle Überleben so wichtige Festtagsgeschäft zumindest teilweise gerettet werden.»

Sie sieht mit diesem Entscheid einen Weg durch die kommenden Wochen. Aber sehr wohl auch Stolpersteine. Etwa durch Schwierigkeiten bei der künftigen 2-G-Zertifikatskontrolle oder weil es noch kaum abschätzbar sei, wie die Kundschaft darauf reagieren werde. Zudem rechnen die Bars und Clubs damit, dass auch mit 2-G ein Umsatzrückgang einhergehen wird – und fordern eine «Weiterführung der flankierenden Entschädigungsmassnahmen im Kulturbereich» sowie eine Anpassung der Härtefallregelung an die Zeitdauer der wirtschaftlichen Einschränkungen. Besser als eine Schliessung Ein Umschwenken auf 2-G bereits entschieden hat das X-Tra im Limmathaus. Geschäftsleiter Jürg Burkhardt sagt: «Für die Ungeimpften ist das nicht lustig. Aber für uns ist es viel besser als eine Schliessung.» Mit Maskenpflicht und Konsumation nur im Sitzen hätte sich der Betrieb nicht aufrechterhalten lassen. Burkhardt geht davon aus, dass die Auslastung sinken wird. Er rechnet etwa mit einem Viertel weniger Gäste.

