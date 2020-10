Mehr Ansteckungen in Zürich – Clubbesucher treiben Fallzahlen in die Höhe In den letzten Tagen haben sich wieder mehr Zürcherinnen und Zürcher mit Covid-19 angesteckt – laut Gesundheitsdirektion viele in einem Club.

Solche Events sind schon länger nicht mehr möglich – auch nicht in der Partystadt Zürich (Symbolbild). Foto: Urs Jaudas

Die positiven Coronafälle in Zürich sind in den letzten zwei Tage markant angestiegen: Am Mittwoch wurden 135 neue Fälle vermeldet, am Donnerstag waren es 98. Schuld seien Clubbesucher, schreibt die Gesundheitsdirektion am Donnerstag auf ihrer Website. Die höheren Fallzahlen seien unter anderem «auf ein Cluster in einem Club mit Tanzveranstaltungen» zurückzuführen,

Das habe das Contact-Tracing-Team herausgefunden. Alle Infizierten seien bereits kontaktiert worden. Dem Club sind Tanzveranstaltungen in den nächsten 14 Tagen untersagt. Um welche Lokalität es sich handelt kommuniziert die Gesundheitsdirektion aus Datenschutzgründen nicht.

Das 7-Tage-Mittel der positiven Coronafälle im Kanton lag am Donnerstag bei 69,6 Fällen. Am Dienstag lag es noch bei 53,4 Fällen.

SDA