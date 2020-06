Schutzkonzepte im Nachtleben – Clubs erfassen Daten nur lückenhaft Eine Frage entscheidet über das Schicksal der Clubs in den kommenden Wochen: ob ihre Gäste bei Krankheit rückverfolgt werden können oder nicht. Die Systeme sind bisher uneinheitlich. David Sarasin

Im Club Plaza müssen die Gäste beim Einlass die ID vorlegen und ein SMS zeigen. Foto: Reto Oeschger

Die Vorwürfe, die Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli am Sonntag äusserte, waren schwerwiegend. Clubbesucher hätten Fake-Mailadressen verwendet und Contact-Tracer beschimpft. Ein Drittel aller am Abend des sogenannten Superspreading-Events eingetragenen Mailadressen war falsch. Das verunmöglichte die Kontaktaufnahme zu vielen Personen, die wegen einer möglichen Covid-19-Ansteckung in Quarantäne gehen sollten.