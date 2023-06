Eklat bei US-Fernsehsender – CNN steckt tief im Elend Der oberste Chef Chris Licht scheitert nach nur einem Jahr. Es gelang ihm nicht, die Erosion von Zuschauerzahlen, Gewinn und Image zu stoppen. Walter Niederberger aus San Francisco

Zu viele Fehltritte: Chris Licht (51), der am Mittwoch abgesetzte CNN-Chef. Foto: Evan Agostini (AP, Keystone)

Der Verriss durch den hauseigenen Medienkritiker war scharf, und er erzürnte Chris Licht, der mit dem hohen Anspruch angetreten war, CNN «zur Quelle der absoluten Wahrheit» zu machen. «Das Urteilsvermögen von Licht, seine Fähigkeit, das Personal des Senders zu führen, und seine beruflichen Qualifikationen als Topmanager von CNN sind zu bezweifeln», schrieb Oliver Darcy zu Beginn dieser Woche.

Die scharfe Abrechnung kam, wenige Tage nachdem ein 15’000 Worte langer Artikel im Magazin «The Atlantic» die Position von Licht unhaltbar gemacht hatte. Das Personal sei sehr erbost, führte Darcy aus, weil der Artikel den Widerspruch zwischen den hochtrabenden Ansprüchen und den Fehltritten Lichts deutlich gemacht habe, dieser aber keine Verantwortung für seine Irrtümer übernehmen wolle. Damit habe Licht den Rückhalt beim Personal verloren.

Kaum hatte Darcy die Worte geschrieben, musste Licht am Mittwoch seinen Posten räumen. Der Hauptgrund dürfte sein, dass CNN unter seiner Führung seit Mai 2022 noch einmal und in beschleunigtem Tempo Zuschauer, Geld und Ansehen verloren hat. Der 1980 von Ted Turner gegründete Sender büsste ein Drittel Reichweite ein und liegt nun mit 0,7 Millionen Zuschauern in den USA weit hinter den direkten Konkurrenten Fox News und MSNBC zurück. Der Gewinn sank im vergangenen Jahr markant von über einer Milliarde auf noch 750 Millionen Dollar.

Selbst verschuldetes Debakel mit Trump

Was Licht aber besonders schadete, waren die miserablen Quoten von politischen Inhalten, die er gezielt förderte. So lieferte die Ausstrahlung von Interviews mit den Präsidenten Joe Biden und Wolodimir Selenski vor zwei Wochen zur Primetime neun Uhr abends das vierttiefste Rating der letzten 24 Jahre.

Ein Interview mit Präsidentengattin Jill Biden lockte weniger Zuschauer an als eine Folge von «Ancient Aliens» auf dem History Channel. Das grösste Debakel aber war die Trump-Show am 10. Mai: Licht wies die Produzenten an, ein «extra Trumpy» Publikum zur Sendung einzuladen, also politische Schlagseite zu geben. Kaitlan Collins, eine junge und ziemlich unerfahrene Journalistin, befragte Donald Trump – aber keiner der erfahrenen Politkommentatoren des Senders wurde konsultiert.

Ein Auftritt von Ex-Präsident Donald Trump (76) am 10. Mai – befragt von Kaitlan Collins (31) – geriet zum totalen Fiasko für CNN. Foto: PD

Die Sendung geriet, wie von diesen befürchtet, zum totalen Fiasko. Trump machte die Sendung zu einer Wahlshow; seine Lügen und persönlichen Attacken – auch gegen die überforderte Collins – blieben im Raum stehen. Selbst der Ex-Präsident soll sich im Vorfeld gewundert haben, wieso CNN ihm eine solch offene Plattform offeriert hatte. Der Verdacht: Chris Licht wollte mit einer bewusst provokativen Sendung die Quoten aufbessern.

Kein Gespür für den Sender

Die Trump-Sendung war allerdings nur einer der vielen Fehltritte des Fernsehmannes, der sich unter anderem mit der «Late Show» von Stephen Colbert einen Namen gemacht hatte – und der von Colbert davor gewarnt wurde, zu CNN zu wechseln.

Licht wollte als Erstes das Moderatorenteam der «Morning Show», eines Ecksteins des Senders, neu zusammenstellen. Er holte dazu ausgerechnet Don Lemon an Bord, einen für seine unüberlegten Sprüche bekannten Anchor einer Abendsendung. Lemon galt als Primadonna und trat auch so auf.

Doch Mitte Februar stürzte er tief und abschliessend. Die 51-jährige Nikki Haley, Präsidentschaftsbewerberin der Republikaner, sei nicht mehr «in her prime» (in ihrer Blütezeit), behauptete er. Frauen seien in ihren 20ern und 30ern im besten Alter, «vielleicht in ihren 40ern». Der Proteststurm auf diese Beleidigung in den sozialen Medien bestätigte in den Augen vieler CNN-Angestellten, dass Licht mit seiner Personalpolitik das Gespür für den Sender fehlte.

Zwar wurde Lemon entlassen, doch Lichts Position war bereits stark angeschlagen. Derweil beklagten sich mehr und mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Jeffrey Zucker, dem jovialen Vorgänger von Licht. Er hatte nach einer Affäre mit einer ihm unterstellten Mitarbeiterin den Chefsessel räumen müssen, doch viele glaubten, dass er CNN gross gemacht hatte.

Zusehends missionarischer Ton statt nüchterne News

Dabei hatte der Sender seit der Trump-Wahl 2016 zusehends Boden an den Fernsehsender Fox verloren und das traditionelle News-Handwerk durch unendlich lange und absehbare Diskussionsrunden ersetzt. Mehr und mehr setzte sich auch ein missionarischer Ton durch, auffällig zu sehen an der Covid-Berichterstattung.

Licht sah darin einen Hauptgrund für die schwindende Resonanz des Senders. Er hoffe, so sagte er, zurück zu den Anfängen als relevanter 24-Stunden-News-Sender gehen zu können.

Licht sah den Job als «Berufung». Doch den Draht zu seinen Leuten fand er nie. Als Entgegenkommen hatte er kürzlich angeboten, sein Büro vom 18. auf den 14. Stock der CNN-Zentrale in Atlanta zu verlegen, um näher am Puls des Geschehens zu sein. Das wurde sofort als weiteres Zeichen seiner geringen Bodenhaftung gesehen.

Nach dem «Atlantic»-Artikel, der alle Vorurteile gegen ihn zu bestätigen schien, war seine Position unhaltbar geworden. «Er war in der Schusslinie, und er hat viele Treffer einstecken müssen», sagte David Zaslav, Chef von Warner Bros. Discovery, der Muttergesellschaft von CNN, nachdem Licht am Mittwoch per sofort seine Stelle geräumt hatte. Ein Team von CNN-Veteranen übernimmt vorübergehend die Leitung.

