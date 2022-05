No Idea Bar – Cocktails mit Zutaten aller Welt, serviert in einem Wohnzimmer Drinks mit Zutaten, die an ferne Reisen erinnern, Barsnacks und ein Interieur wie in einem Showroom: Im Seefeld wurde eine ungewöhnliche Bar eröffnet. Claudia Schmid

Eine Hommage an den thailändischen Klebreis mit Mango: Der Cocktail «Rice Ice Baby». Foto: PD

Das soll eine Bar sein? Parkettboden, Sessel in Pastelltönen, Beistelltische aus Holz, ein Marmortisch – die neue No Idea Bar im Seefeld erinnert an den Showroom einer edlen Möbelmarke oder an die Lobby eines Boutique-Hotels. Für einen Moment glauben wir, uns in der Adresse geirrt zu haben.