Masken und Desinfektionsmittel – Coiffeure wälzen Corona-Kosten auf Kunden ab Schutzmaterial wie Masken oder Einwegmäntel belasten die Coiffeure. Das spüren auch die Kunden – Waschen, Schneiden, Legen kostet bis zu drei Franken mehr. Maren Meyer

Coiffeure erhöhen die Preise wegen Corona: Coiffure-Gidor-Filiale am 17.7.2020 in Bern. Foto: Raphael Moser

Nach ihrem letzten Coiffeurbesuch bei Cut&Color in Winterthur habe sie drei Franken mehr gezahlt als sonst, berichtet eine Kundin. Und das, obwohl sie sich die Haare selbst trocken geföhnt habe. Der 3-Franken-Aufschlag setzte sich dann wie folgt zusammen: 1 Franken für die Maske und 2 Franken für Desinfektionsmittel. Mehrkosten, die bei den Coiffeuren durch die Umsetzung des Schutzkonzepts anfallen: Masken sind beim Coiffeurbesuch Pflicht, ebenso das regelmässige Desinfizieren von Flächen und Stühlen.

Diese Mehrkosten werden von vielen Coiffeuren an die Kundinnen und Kunden weitergereicht. Das zeigen Beispiele aus verschiedenen Schweizer Salons. Diese haben aktuell zu kämpfen: Denn während die Umsätze sinken, steigen die Kosten.

Extrakosten zwischen 1.50 und 3 Franken

Im Lockdown blieben die Coiffeursalons geschlossen, und viele Betreiber hatten Angst um ihre Existenz. Im Mai durften die Geschäfte zwar wieder aufmachen, aber nur unter Einhaltung des vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) vorgegebenen Schutzkonzepts. Neben dem Gebrauch von Masken, Wegwerfmänteln und Desinfektionsmitteln mussten Abstände von zwei Metern eingehalten werden. Es konnten also weniger Kunden bedient werden.

Ähnlich wie bei Cut&Color in Winterthur kann der Termin bei McCoiffure im Hauptbahnhof Zürich aktuell bis zu 2.50 Franken mehr kosten. Kunden, die im Salon eine Maske erhalten, zahlen dafür 1 Franken. Zusätzlich fallen 1.50 Franken für Desinfektionsmittel und Einwegmäntel an. Die Kundenzahlen seien etwas zurückgegangen, auch wegen der Sommerferien, sagt ein Angestellter. Generelle Preisaufschläge bei den Dienstleistungen gebe es aber keine.

Gidor schliesst Preiserhöhungen nicht aus

Ebenfalls am Zürcher HB zahlen Kunden beim Coiffeur Varibelle drei Franken extra. In den beiden Filialen von Coiffeur Lüdi in Basel und Bern werden 2 Franken extra berechnet. Ebenso bei Gidor.

Mit schweizweit über 100 Filialen ist Gidor die grösste Coiffeur-Kette im Land. Und leidet unter Umsatzeinbrüchen. «Wir konstatieren, dass der Markt sehr anspruchsvoll geworden ist und die Kunden stark verunsichert sind», teilt Gidor auf Anfrage mit. Trotz der strikten vom BAG verordneten Massnahmen sei man aber froh, täglich Kunden begrüssen und bedienen zu können.

Nichtsdestotrotz müsse auch Gidor Umsatzeinbussen verkraften. «Eine Preiserhöhung im 2020 schliessen wir nicht aus.»

Preiserhöhung kompensiert Umsatzverlust nicht

Keinen Aufschlag, dafür eine geringe Preiserhöhung von rund zwei Franken hat der Coiffeur-Filialbetrieb Orinad für viele ihrer Dienstleistungen beschlossen. «Wir sind während des Lockdown über die Bücher gegangen und haben bei einigen Angeboten das Preis-Leistungs-Verhältnis angepasst», sagt Manuela Kundert, Geschäftsleiterin von Orinad. Dabei sei es nicht darum gegangen, mögliche Umsatzeinbussen auszugleichen.

Denn: «Wir haben nicht damit gerechnet, dass der Einbruch so gross sein würde», sagt Kundert. Man habe erwartet, dass sich die Situation nach dem Lockdown wieder normalisieren würde. Nach starken drei Wochen seien die Umsätze nun jedoch rückläufig. Denn auch jetzt, wo alle Plätze in den Coiffeur-Salons wieder besetzt werden dürfen, kommen weniger Kunden als erwartet. «Trotz des umfassenden Schutzkonzeptes ist die Verunsicherung der älteren Kundschaft und deren Angehörigen vorhanden», sagt Kundert.

Je nach Lage spüren einige Filialen den Umsatzeinbruch stärker: An der Löwenstrasse in Zürich sind die Kundenzahlen wegen des anhaltenden Homeoffice stark gesunken, und auch an Bahnhöfen sind die Kunden derzeit noch rar.

«Solange der Betrag nicht übermässig hoch ist, ist das legitim.» Damien Ojetti, Präsident Coiffuresuisse

Der Verband Coiffuresuisse gibt seinen Mitgliedern keine Vorgaben, wie sie mit den Mehrkosten für Masken, Desinfektionsmittel oder Einwegmänteln verfahren sollen. Ob die Salons diese Kosten an ihre Kunden weitergeben, sei jedem selbst überlassen, sagt Präsident Damien Ojetti. «Solange der Betrag nicht übermässig hoch ist, ist das legitim», sagt er. Im Vordergrund stehe aktuell die Sicherheit der Angestellten und Kunden.

Dass es wegen der sinkenden Einnahmen generell zu Preiserhöhungen kommt, kann sich Ojetti nicht vorstellen: «Jetzt, da die Coiffeure mehr denn je auf Kundschaft angewiesen sind, wäre das wenig kundenfreundlich.» Nach Ende des Lockdown im Mai kam das Coiffeur-Geschäft nur langsam wieder in Fahrt. Umsatzverluste zwischen 20 und 40 Prozent waren zu beklagen. Mittlerweile hat sich die Situation laut Ojetti aber wieder etwas normalisiert.