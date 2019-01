Briten brauchen ein Time-out

Seit Theresa Mays epochaler Nieder­lage im britischen Parlament ist Grossbritannien auf Crashkurs. Und das mit beängstigend hohem Tempo – bereits am 29. März ist B-Day. Das Unterhaus hat den Brexit-Deal der Premierministerin abgelehnt, ein geordneter Rückzug aus der Staatengemeinschaft scheint verbaut, nun droht der Sprung über die Klippe in den vertragslosen Zustand.

Damit erinnert das Londoner Drama – nicht nur, was den Titel betrifft – an den nicht mehr ganz neuen Film «Denn sie wissen nicht, was sie tun». Mit Schauspielerlegende James Dean in der Hauptrolle geht es darin um ein sogenanntes Hasenfussrennen – eine Mutprobe, bei der zwei Rivalen mit ihren Autos auf eine Klippe zurasen. Wer später rausspringt, hat gewonnen.

In der aktuellen britischen Variante sind das Parlament und die Regierung gegeneinander angetreten. Beides altehrwürdige Institutionen einer der ältesten Demokratien der Welt, was die Briten stets mit Stolz erfüllt hat. Auch hier wären die Folgen des Sprungs über die Klippe dramatisch: Angesichts der quälenden Ungewissheit stagniert die Wirtschaft bereits, die Regierung denkt über Notstandsmassnahmen nach, die Polizei befürchtet kilometerlange Staus mit Lastwagen in Dover, und die Supermärkte erwarten Panikkäufe, da die Waren nicht mehr ungehindert vom Kontinent auf die Britischen Inseln eingeführt werden können.

Das Volk als schwer berechenbarer Machtfaktor

Noch nachhaltiger wären wohl die politischen Folgen für das Vereinigte Königreich, bestehend aus England, Schottland, Wales und Nordirland. «Die Strasse aus Europa hinaus führt zurück ins kleine England», befürchtet Philip Stephens, der Chefkommentator der «Financial Times». Wenn die Schotten das nächste Mal entscheiden können, wo sie hingehören, dürften sie sich von London ab- und Europa zuwenden.

Der Brexit bestärkt auch vor allem junge Nordiren, die sich mit der Republik Irland vereinigen wollen – ungeachtet des Risikos, dass der Nordirlandkonflikt wieder ausbrechen könnte.

Doch über eine Nacht im Juni 2016 ist aus einer repräsentativen Demokratie eine direkte geworden.

Angesichts dieser Szenarien benötigen die Briten dringend ein Time-out – eine Pause, um durchzuatmen, sich zu sammeln und neu zu sortieren. Eine Nation, die gerade einen kollektiven Nervenzusammenbruch erlebt, kann keine vernünftige Entscheidung treffen. Nicht nur ist die Regierung handlungsunfähig und das Parlament gespalten.

Mit dem Brexit-Votum ist das Volk als schwer berechenbarer Machtfaktor dazugekommen, was zu einer eigentlichen Staatskrise geführt hat. Denn in Grossbritannien ist für das Volk eine solche Rolle nicht vorgesehen. Doch über eine Nacht im Juni 2016 ist aus einer repräsentativen Demokratie eine direkte geworden.

Volk könnte über Mays Brexit-Deal abstimmen

Das bietet aber auch die Chance für eine Lösung, falls das Volk bei der Bewältigung der aktuellen Krise tatsächlich einbezogen wird, sprich: dass es sich nochmals zum Brexit äussern kann. Denkbar wäre ein Vorgehen in zwei Schritten: Zunächst könnten die Britinnen und Briten über Theresa Mays Brexit-Deal abstimmen, den das Parlament so vehement verworfen hat.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Volk anders urteilt als die Abgeordneten, wie wir es aus der direkten Demokratie in der Schweiz kennen. Wird der Deal angenommen, ist der Austritt aus der EU geregelt und der Sturz über die Klippe verhindert.

Lehnt das Volk Mays Deal jedoch wie das Parlament ab, müsste es zu einer zweiten, am besten rasch folgenden Volksabstimmung kommen. Diesmal ginge es darum, ob die Briten den Brexit ohne Deal wollen, also den Sprung über die Klippe. Oder ob sie einfach in der EU bleiben möchten. Die Urnengänge gäben den Bürgern die Gelegenheit, an ihrer Demokratie zu partizipieren, im Abstimmungskampf und dann an der Urne.

Herausfinden, was sie wirklich wollen

Denn das Ja zum Brexit vor fast zweieinhalb Jahren war auch ein Aufstand gegen die Eliten, die nur London, Eton und Oxford kennen. Der britische Historiker Timothy Garton Ash, der ein neues Votum fordert, warnte im «Guardian» davor, an der Urne exakt dieselbe Frage zu stellen wie 2016:«Es geht nicht darum, dass liberale Eliten den umnachteten Leuten sagen, dass sie so lange abstimmen sollen, bis sie richtig entscheiden.»

Vielmehr soll die tiefer liegende ­Ursache des Brexit-Ja angegangen werden, nämlich das tiefe Misstrauen gegenüber den weltoffenen, gut ­gebildeten und urbanen Schichten, das sich in den hohen Ja-Anteilen im Norden Englands manifestiert hatte. Dabei könnten die Briten herausfinden, was sie wirklich wollen und wo sie ihren Platz auf der Welt sehen. Die Brexit-Skeptiker von der Regierungspartei, den Torys, hätten zusammen mit den proeuropäischen Abgeordneten der Labour-Opposition wohl eine Mehrheit im Parlament, um einen solchen Prozess einzuleiten.

Sie beharren auf dem Volksentscheid, weil sie befürchten, dass es bei einem erneuten Urnengang anders herauskommen könnte.

Natürlich wollen die glühenden Befürworter des EU-Austritts davon nichts wissen. Nationalistische Kreise drohen damit, auf die Strasse zu gehen, falls erneut abgestimmt werden soll. Sie beharren auf dem Volksentscheid, weil sie befürchten, dass es bei einem erneuten Urnengang anders herauskommen könnte. Dass sich eine Volksmeinung ändern kann, haben wir in der Schweiz indes schon mehrfach erlebt – siehe Frauenstimmrecht oder UNO-Beitritt.

Und eigentlich haben auch die Briten mit Meinungswechseln nicht nur schlechte Erfahrungen gemacht. «Wer seine Ansichten nicht ändert, ist ein Narr», sagte Winston Churchill. Der Kriegspremier wechselte nicht nur häufig seine Meinung, sondern oft auch gleich die politische Partei.

Doch dafür brauchen die Briten mehr Zeit, nicht Jahre, aber vielleicht ­Monate – ein Time-out für die direkte Demokratie. Das liegt auch im Interesse der EU, die deshalb nicht auf dem 29. März als Austrittsdatum beharren sollte. Brüssel kann nicht daran gelegen sein, dass in Grossbritannien derart chaotische Zustände herrschen, dass es zu einem allenfalls ungewollten Sprung über die Klippe kommt, der nur Verlierer produziert.

So wie im Film mit James Dean. Das Hasenfussrennen endete damit, dass der eine der beiden Rivalen die Tür seines Autos nicht aufbrachte und über die Klippe in den Tod stürzte. Dem Sieger blieb nichts anderes übrig, als zu fliehen.

(Redaktion Tamedia)