Die Sicherheitskultur gehört ins Gesetz

Das Urteil lässt in ganz Europa aufhorchen. Das Zürcher Obergericht hat einen Lotsen der Flugsicherung Skyguide schuldig gesprochen – obschon nichts und niemand zu Schaden gekommen ist. Damit hat es das erstinstanzliche Urteil des Bülacher Bezirksgerichts umgestossen, das den Lotsen freigesprochen hatte. Der Mann ist für eine gefährliche Annäherung zweier Flugzeuge verantwortlich. Auf den sich kreuzenden Pisten am Zürcher Flughafen erteilte er den beiden Swiss-Maschinen fast zeitgleich die Starterlaubnis. Die Besatzung des einen Jets brach bei hoher Geschwindigkeit den Startlauf ab – rund zwei Sekunden bevor ihr das auch der Lotse im Tower befahl. Der Zwischenfall ging für alle Beteiligten glimpflich aus. Für die Staatsanwaltschaft war allerdings klar, dass die Luftwirbel der einen Maschine die zweite hätten ausser Kontrolle geraten lassen können. Was Menschenleben gefährdet hätte.

Die Strafverfolgungsbehörde will mit Sanktionen generalpräventiv Fehler ausmerzen – und dadurch die Sicherheit von Passagieren und Besatzungen erhöhen. Deshalb geht sie vermehrt gegen Lotsen vor, die gefährliche Annäherungen von Flugzeugen zu verantworten haben – auch wenn niemand zu Schaden gekommen ist. Diesem Ansatz folgten auch die Zürcher Oberrichter, indem sie den Lotsen zu einer bedingten Geldstrafe verurteilten.

Die EU ist der Schweiz voraus

Doch das Urteil und der sanktionierende Ansatz stellt eine Kultur auf den Prüfstand, die seit Jahren in der Aviatik für ein immer engeres Sicherheitsnetz sorgt. Der sogenannten Just Culture liegt die Idee zugrunde, dass Lotsen, aber auch Besatzungen, Bodenpersonal oder Techniker sämtliche gefährlichen Zwischenfälle melden, die sie verursacht oder entdeckt haben. Ziel ist es, dadurch aus möglichst allen Fehlern und Mängeln zu lernen, um so Sicherheitslücken zu schliessen. Diese Meldekultur funktioniert aber nur, weil die Fehlbaren keine strafrechtliche Folgen fürchten müssen, sofern nichts und niemand zu Schaden kam und sie weder grobfahrlässig noch vorsätzlich gehandelt haben. Drohen ihnen aber Gerichtsprozesse, hat die auf Vertrauen basierende Just Culture ausgedient. Die stetige Verbesserung des Sicherheitsnetzes der Luftfahrt ist damit infrage gestellt. Und dies ausgerechnet in einer Zeit, in der sich die Aviatik rasant weiterentwickelt.

Die EU und die Europäische Agentur für Flugsicherheit haben die Bedeutung der Just Culture erkannt und sie in einer Verordnung verankert. Das hat dazu geführt, dass die Untersuchungsbehörden Europas grundsätzlich von Strafverfolgungen in der Aviatik absehen, wenn keinerlei Schäden entstanden sind und weder Grobfahrlässigkeit noch Vorsatz vorliegen.

Lernfähigkeit des Systems schützen

Zwar ist der Rechtsweg für den Lotsen noch nicht ausgeschöpft. Sein Verteidiger hat in Aussicht gestellt, dass er das Urteil ans Bundesgericht weiterziehen wird. Fest steht dennoch, dass der Ausgang des Falles wegweisend sein wird. Das ist bedauerlich und unnötig. Denn es geht um die ganz grundsätzliche Frage, wie die Gesellschaft mit Fehlern umgehen will, die sich künftig ereignen. Und zwar nicht nur in der Aviatik. Dieses Spannungsfeld beschäftigt sämtliche fehlersensiblen Hochsicherheitsorganisationen wie die Medizin, den öffentlichen Verkehr oder die Nuklearanlagen. Sollen die verschiedenen Akteure in diesen komplexen Domänen aus all ihren Verfehlungen lernen und dadurch die Mängel in den Sicherheitssystemen ausmerzen können, oder ist es wichtiger, dass sie dafür bestraft werden?

Anders als im Strassenverkehr, wo die Generalprävention durch die Androhung hoher Strafen für Sicherheit sorgen soll, liegt es im Interesse der Öffentlichkeit, dass in Risikobereichen das Sicherheitssystem seine Lernfähigkeit behält. Diese Lernfähigkeit sollte vom Gesetz geschützt werden. Es ist höchste Zeit, dass die Politiker in der Schweiz hier Verantwortung übernehmen. Sie müssen die Just Culture thematisieren und im Gesetz verankern.

(Redaktion Tamedia)