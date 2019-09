Gefährliche Männer sollen in Echtzeit überwacht werden

Sechs Frauen wurden im Grossraum Zürich innert weniger Monate von ihren Ehemännern oder Ex-Partnern ermordet. Das Motiv war meist Eifersucht. Statistiken zeigen zudem, dass Frauenmorde auch in anderen Kantonen häufig sind. Alle zwei Wochen stirbt eine Frau im Schnitt durch die Gewalt eines Mannes. Nun könnten auf politischer Ebene Massnahmen mehrheitsfähig werden, die bis jetzt tabu waren.

Die grüne Nationalrätin Sibel Arslan fordert mit einem neuen Vorstoss eine «Echtzeitüberwachung von Personen, die wegen häuslicher Gewalt ein Rayon- oder Annäherungsverbot» haben. Das heisst, die Betroffenen – zum Beispiel eine Frau und ihr Ex-Partner – tragen beide einen GPS-Sender. Was sich Arslan davon verspricht: Wenn sich die Person dem Opfer zu stark nähert, kann die Behörde dank der Echtzeitüberwachung ­rascher als heute eingreifen.

Der verbesserten Wirksamkeit stehen die Kosten gegenüber

Die GPS-Überwachung von Rayonverboten gibt es heute bereits. Allerdings verzichtete die Politik bei deren Einführung auf Echtzeitüberwachung, weil sie viel kostet. Arslan räumt ein, dass menschenrechtskonforme Echtzeitüberwachung ziemlich teurer sei. Ohne diese sei die Präventionswirkung von Fussfesseln und Rayonverboten aber nur gering, weil die Polizei nicht schnell genug zur Stelle sei. «Eine Missachtung des Rayonverbots wird ohne Echtzeitüberwachung meist erst dann erkannt, wenn die Tat schon geschehen ist», so Arslan.

Ihre Idee findet nicht nur in ­linken Kreisen Unterstützung. SVP-Nationalrätin und Polizistin Andrea Geissbühler sagt, dass Fussfesseln in Fällen, wo von Schlimmerem ausgegangen werden müsse, sinnvoll seien. Zudem betont sie, dass die Polizei generell mehr Mittel brauche, um gegen häusliche Gewalt vorzugehen. «Meist können wir erst einschreiten, wenn etwas passiert ist.»

Der Täter kommt dann ohne Strafe davon und begeht als Nächstes eine noch schwerere Tat.Pirmin Schwander, SVP-Nationalrat

Einen anderen Ansatz hat SVP-Nationalrat Pirmin Schwander: Viele Frauenmorde könnten seiner Ansicht nach verhindert werden, wenn häusliche Gewalt von der Justiz uneingeschränkt als Offizialdelikt behandelt würde – und nicht nur als «Halb-Offizialdelikt» wie heute. Die Strafermittler müssen zwar von sich aus tätig werden, die Frauen können aber die Einstellung des Verfahrens verlangen. «Frauen dürfen keine Möglichkeit haben, ein Strafverfahren gegen ihren Mann oder Ex-Mann zu stoppen», sagt Schwander. Sonst würden die Frauen von ihren Familien genötigt, ihre Anzeige zurückzuziehen. «Der Täter kommt dann ohne Strafe davon und begeht als Nächstes eine noch schwerere Tat.»

Eine rigorose Massnahme forderte gestern Johanna Bundi Ryser, Präsidentin des Schweizerischen Polizeibeamtenverbandes: Sie verlangt in den CH-Media-Titeln die Möglichkeit, Männer, welche zwar noch keine schwerere Tat begangen haben, aber als gefährlich eingestuft werden, in Präventionshaft zu stecken. In eine ähnliche Richtung zielt FDP-Ständerat Andrea Caroni. Er verlangt, dass Täter vermehrt wegen Ausführungsgefahr in Untersuchungshaft gesetzt werden respektive die Hürden dafür gesenkt werden. «Der Staat darf nicht tatenlos zusehen, wenn Gefahr droht», sagt Caroni. Er will nun bei den Behörden abklären, inwiefern Handlungsspielraum besteht.

SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen fordert derweil strengere Gesetze. «Das Strafrecht verschloss sich zu lange vor dem, was in den Schlafzimmern geschieht.» Ginge es nach ihr, müsste auch das Waffengesetz angepasst werden. «Wann immer eine Waffe verfügbar ist, besteht das Risiko, das sie benutzt wird.» Gleichzeitig möchte Wasserfallen bei den Opfern ansetzen. Viele Frauenhäuser sind überlastet, oft fehlen Anschlusslösungen für Betroffene, sodass sie zurück zu den Tätern müssen. «Um diese Situation zu verbessern, braucht es dringend mehr Ressourcen.»



