«Gehen Sie zu Prostituierten?»

Das Gespräch beginnt stets mit einem kleinen Warm-up. Wer an der Bolligenstrasse in Bern im Gebäude des Militärdepartements (VBS) von den Risk-Profilern in die Mangel genommen wird, soll sich gut fühlen. Das Gespräch selber findet in einem klimatisierten und schalldichten Glaskasten statt, damit nichts nach aussen dringt. Ab und zu rastet mal jemand aus. Und in seltenen Fällen ist sogar die Militärpolizei anwesend.

Risk-Profiler sind so etwas wie interne Ermittler in der Bundesverwaltung. Sie klären ab, ob die Staatsangestellten ein Sicherheitsrisiko für die Schweiz darstellen. Im Wesentlichen geht es um den Schutz von sensiblen und geheimen Informationen in der Verwaltung und der Regierung sowie in militärischen Anlagen. Dazu führen die Profiler Personensicherheitsprüfungen (PSP) durch.

Die Profiler sind immer zu zweit, und die Fragen sind indiskret

Wie oft und wie intensiv die Profiler das Privatleben der Bundesangestellten durchleuchten, war bislang nicht bekannt. Die SonntagsZeitung publiziert jetzt erstmals Zahlen dazu: Demnach gibt es jedes Jahr im Durchschnitt 11'000 Sicherheitsprüfungen beim Staatspersonal sowie bei Angestellten von Unternehmen, die für den Bund Aufträge erledigen. Das ist angesichts von insgesamt rund 38'000 Bundesangestellten eine horrende Zahl. Die Prüfungen finden bei Neueintritten sowie wiederkehrend alle fünf Jahre statt.

Ins Visier der Profiler kommt mittlerweile fast jedermann: Staats- und Generalsekretäre der Departemente, aber auch Abteilungs- und Sektionsleiter. Dazu Mitarbeiter des Nachrichtendiensts, Armeekader, Pressesprecher, Bundesratsweibel und -chauffeure. Und selbst manche ETH-Angestellten und Praktikanten werden durchleuchtet.

Für die Prüfungen gibt es zwei Fachstellen, die eine ist beim VBS, die andere in der Bundeskanzlei angesiedelt. Letztere ist zuständig für Personen, die vom Bundesrat ernannt werden – das sind Top-Kader wie zum Beispiel der Armee-, der Postchef oder der ETH-Präsident. Die Fachstelle in der Bundeskanzlei führt jedes Jahr 90 Prüfungen durch, der grösste Teil entfällt auf diejenigen im VBS.

Bei den zwei Fachstellen gibt es insgesamt 15 Vollzeitstellen für die Prüfungen der Top-Kader, des Staatspersonals und der für den Bund tätigen Unternehmen. Die Profiler verfügen in der Regel über einen Hochschulabschluss – häufig in Psychologie, Kriminologie oder Recht. Zudem werden sie intern weitergebildet.

Die Intensität der Prüfung ist abhängig von den Befugnissen und der Position der Angestellten. Für die einfachste Prüfung durchkämmen die Profiler Straf- und Polizeiregister – darunter fallen jedes Jahr rund 4000 Personen; in einem zweiten Schritt durchleuchten die Profiler auch Steuerdokumente sowie Betreibungsregister – das betrifft jährlich fast 7000 Personen. Und die dritte Stufe beinhaltet zusätzlich ein persönliches Gespräch mit den Profilern. Jedes Jahr gibt es rund 150 solcher Gespräche.

Ebendiese Befragungen sind ein Minenfeld. Die Profiler, die immer zu zweit im klimatisierten Glaskasten sitzen, scheuen sich nicht, auch intimste Fragen zu stellen. Im Gespräch läuft das Diktiergerät, wenn sie Fragen stellen wie: «Gehen Sie zu Prostituierten?», «Hat Ihre Ehefrau einen Freund?», «Was sind Ihre sexuellen Vorlieben?», «Leben Sie monogam?».

Die Profiler wollen herausfinden, wie integer, vertrauenswürdig und zuverlässig die Befragten sind. Es geht um Erpressbarkeit, Bestechlichkeit und Abhängigkeiten. Der Bund will sich vor Reputationsverlust schützen.

Doch klare Regeln zu den Fragen gibt es keine. Transparenz ebenso wenig: Die Befrager greifen auf einen Standardfragebogen zurück, den das VBS nicht öffentlich machen will. Marc Siegenthaler, als Chef Ressourcen im VBS für die Sicherheitsprüfungen zuständig, sagt dazu nur: Die Fragen müssten «verhältnismässig sein und auf sicherheitsrelevante Aspekte abzielen». Innerhalb dieser Vorgaben gebe es «einen Ermessensspielraum, welche Fragen erlaubt sind und welche nicht».

Die Praktikantin wurde gefragt, ob sie Tattoos trage, ob sie schon mal in psychologischer Behandlung gewesen sei, ob all ihre Freunde die Prüfung auch bestehen würden, ob sie zahlungspflichtige Websites besuche und ob sie Geheimnisse habe.

Laut Siegenthaler sind sich die Profiler bewusst, dass «die persönlichen Befragungen sehr unangenehm sein können» und Angestellte teilweise Mühe haben damit. «Aber wir müssen auch heikle und intime Bereiche ansprechen.» Die Profiler würden ihre Aufgabe «mit der nötigen Demut» verrichten.

Etwas anders hat das eine Praktikantin erlebt, die beim Bund arbeitet. Die Frau musste im letzten Jahr bei den Profilern zum Gespräch erscheinen, nachdem sie bereits einige Zeit in einem Departement tätig gewesen war. Sie fand es irritierend, dass sie aufgeboten wurde. Sie habe kaum Zugriff auf geheime Informationen. Einige ihrer Arbeitskollegen mit weit mehr Befugnissen seien noch nie aufgeboten worden.

Das Setting des Gesprächs empfand die Praktikantin als «schlechten Witz. Ich habe mich gefühlt wie in einem Film.» Sie sei aufgefordert worden, allfällige Waffen zu deponieren. Die Fragen der zwei Profilerinnen empfand sie als «teilweise absurd». Sie wurde gefragt, ob sie Tattoos trage, ob sie schon mal in psychologischer Behandlung gewesen sei, ob all ihre Freunde die Prüfung auch bestehen würden, ob sie zahlungspflichtige Websites besuche und ob sie Geheimnisse habe.

Sogar Facebook-Profile spionieren die Profiler aus

Und sie fühlte sich unter Druck gesetzt: «Ich habe mich geweigert, Fragen zu meinem Partner zu beantworten.» Da hiess es, dies könne ihr negativ ausgelegt werden. Die Profiler spionierten sogar das Facebook-Profil der Praktikantin aus – und wollten wissen, warum Posts gelöscht worden sind. Wie die Befragerinnen dies überhaupt erfahren haben, kann die Praktikantin nicht sagen. Ihr Profil läuft im privaten Modus – ist also nur für Freunde einsehbar. Eine Sprecherin des VBS hält dazu schriftlich fest: «Es liegt in der Natur der Sache, dass gewisse Fragen zum Privatleben subjektiv als Druck empfunden werden können. Sämtliche Fragen werden so rücksichtsvoll wie möglich gestellt.»

Die Gespräche sorgen immer wieder für Ärger. 2011 beschwerte sich die damalige Bundesrätin Doris Leuthard, weil ihren Mitarbeitern von den Profilern der Bundeskanzlei zu intime Fragen gestellt worden seien. Ein Gutachten von Alt-Bundesrichter Arthur Aeschlimann kam danach zum Schluss, dass die Profiler bei ausserehelichen Beziehungen zu weit gehen würden. Ein Mann zum Beispiel gestand den Profilern eine Affäre, die er mit seiner Ehefrau längst geklärt hatte. Laut dem Gutachten war es unter Sicherheitsaspekten nicht nötig, mehr über diese Beziehung zu erfahren. Trotzdem hagelte es dazu noch ein Dutzend weiterer Fragen.

Kommen die Profiler zum Schluss, dass die befragte Person ein Risiko darstellt, erlassen sie eine Risikoerklärung. Dann wird die Person ihre Stelle kaum antreten können – oder entlassen werden.

Über die Stränge schlugen die Profiler auch bei einer Putzfrau, die mehr als 20 Jahre lang beim Bund Aschenbecher geleert und Pulte abgewischt hatte. Im Rahmen der Prüfung entdeckten die Profiler bei der Frau Krankenkassen- und Steuerschulden von 90'000 Franken. Sie luden sie zum Gespräch und kamen zum Schluss, dass die Frau wegen ihrer Schulden erpressbar sei. Das Bundesamt stellte sie als Folge der Empfehlung frei. Das Bundesverwaltungsgericht korrigierte den Entscheid.

Klar, faule Eier finden die Profiler durchaus: Einmal war es ein leitender Mitarbeiter des bundeseigenen Rüstungskonzerns Ruag, der Kinderpornografie konsumiert hatte; ein anderes Mal ein Reinigungsmitarbeiter mit Vorstrafen, der für eine Drittfirma militärische Anlagen sauber machen sollte.

Doch solche Fälle sind selten. 2014 bis 2018 haben die Profiler total 55'000 Angestellte durchleuchtet und befragt. Vorbehalte gab es nur bei 101 Personen – also bei weniger als 0,2 Prozent. Kommen die Profiler zum Schluss, dass die befragte Person ein Risiko darstellt, erlassen sie eine Risikoerklärung. Dann wird die Person ihre Stelle kaum antreten können – oder entlassen werden. Haben die Profiler bloss gewisse Bedenken, können sie Auflagen verfügen. Eine solche Auflage könnte bei einem Finanzkadermann zum Beispiel der Nachweis des Besuchs einer Schuldenberatung sein.

Unter den 100 problematischen Fällen sind viele im finanziellen Bereich. Doch VBS-Personalchef Siegenthaler sagt: «Nur weil eine Person Schulden anhäuft, muss sie noch kein Sicherheitsrisiko für den Bund darstellen. Es ist ein Unterschied, ob jemand nach einer Scheidung 100'000 Franken Schulden hat oder weil er in Saus und Braus lebt. Das Leben verläuft nicht immer linear – dem tragen wir Rechnung.»



