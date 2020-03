«Ohne Sie, Heiliger Vater, wäre die Berliner Mauer nie gefallen»

Ab 1987 machten zwei russische Wörter die Runde, und sie standen für grosse Umwälzungen in der Sowjetunion: Perestroika (Umbau) und Glasnost (Stimmhaftigkeit). Mit der zweiten Vokabel, abgeleitet vom kirchenslawischen «glas» (Stimme), wurde eine neue Medienpolitik des Kremls umschrieben, die eine begrenzte Kritik an den Zuständen im Lande erlaubte. Die Presse durfte schlecht funktionierende Strukturen in Wirtschaft und Verwaltung anprangern, aber nicht das Monopol derKP infrage stellen, geschweige denn die Parteiführung kritisieren.

Zwei Jahre lang hatte der neue Parteichef Michail Gorbatschow zuvor versucht, mit einer Antialkoholkampagne und einer Disziplinkampagne, bei der die Abwesenheit vom Arbeitsplatz geahndet wurde, die Dauerkrise der Wirtschaft zu überwinden. Erst als sich abzeichnete, dass beide Kampagnen scheiterten, hörte er auf seine Berater, die für eine innenpolitische Lockerung sowie begrenzte Freiheit für die Konsumgüterindustrie eintraten. Auch sollten Gemeinschaftsunternehmen mit westlichen Kapitalgebern dazu beitragen, den technologischen Rückstand der Sowjetunion aufzuholen.

Reagans Verbündeter

Seine Reformen, denen letztlich kein Erfolg beschieden war, gingen einher mit einer Entspannungsoffensive in der Aussenpolitik. Sie schloss auch den Vatikan ein. Johannes Paul II. war bis dahin im Kreml als Verbündeter des US-Präsidenten Ronald Reagan betrachtet worden; dessen Rüstungsprogrammen hatte der militärindustrielle Komplex der Sowjetunion technologisch wenig entgegenzusetzen. Sie hatten aber auch der westeuropäischen Friedensbewegung grossen Auftrieb gegeben, die sowjetische Propaganda unterstützte diese nach Kräften. Reagan hatte die Sowjetunion das «Reich des Bösen» genannt; er meinte damit die Berliner Mauer, die von Moskau geführten Kriege in Afghanistan, Angola und Moçambique, die Repressionen gegen Dissidenten sowie die Unterstützung des internationalen Terrorismus durch den KGB. Dass der Papst gleichzeitig den Marxismus als «Schande unserer Zeit» bezeichnete, sah man in Moskau als Bestätigung für die Annahme, dass das Weisse Haus und der Vatikan an einem Strang zögen.

Unter Gorbatschow liess auch die offizielle Propaganda gegen Religionsgemeinschaften nach. Neue Akzente wurden im Vorfeld der Tausendjahrfeiern der russisch-orthodoxen Kirche 1988 gesetzt. Den orthodoxen Christen wurde zugestanden, zur Entwicklung der russischen Kultur einen wichtigen Beitrag geleistet zu haben, auch wenn ihre Kirche stets der herrschenden Klasse gedient habe. Johannes Paul II. äusserte die Hoffnung zu den sowjetischen Feierlichkeiten eingeladen zu werden.

Doch sowohl der Moskauer Patriarch Pimen als auch der Kiewer Metropolit Filaret stellten sich strikt dagegen. Sie sahen den Einsatz des Papstes für die Katholiken des östlichen Ritus in der Westukraine als Bedrohung an. Unter Stalin war ihre mit Rom unierte Kirche blutig verfolgt worden, auch unter dessen Nachfolgern war sie anhaltenden Repressionen ausgesetzt. Die meisten Kirchen wurden geschlossen, die übrig gebliebenen Pfarreien wurden zwangsweise der orthodoxen Kirche angeschlossen. Priestern und Gläubigen, die im Untergrund Gottesdienste und Religionsunterricht abhielten, drohte die Deportation in den Gulag.

Zwei Ereignisse erschütterten den Sowjetblock

Immerhin lud das Patriarchat Agostino Casaroli ein, im Juni 1988 reiste der Kardinal und Staatssekretär der katholischen Kirche an der Spitze einer Delegation aus dem Vatikan nach Moskau. Als er beim Empfang im Kreml Gorbatschow auf die verweigerte Religionsfreiheit für die traditionell katholischen Westukrainer ansprach, entgegnete der Kremlchef brüsk, dies sei eine innere Angelegenheit der Sowjetunion. Casaroli übergab ihm bei der Gelegenheit auch einen Brief des Papstes. Gorbatschow antwortete allerdings erst im August 1989.

In der Zwischenzeit hatten zwei Ereignisse den Sowjetblock erschüttert: In dem wirtschaftlich bankrotten Polen hatte die nach den Jahren des Kriegsrechts wieder zugelassene Solidarnosc, die auf der Welle der Begeisterung nach dem ersten Besuch des Papstes in Polen 1979 entstanden war, bei den ersten halbfreien Wahlen einen Erdrutschsieg erzielt. Der katholische Regimegegner Tadeusz Mazowiecki wurde Premier. Er war ein alter Bekannter des Papstes aus Krakauer Tagen, seine erste Auslandsreise im neuen Amt führte ihn nicht in den Kreml, wie dies alle seiner Vorgänger in der Volksrepublik Polen hatten tun müssen, sondern in den Vatikan.

Nach Polen fuhren im Spätsommer 1989 Tausende DDR-Bürger, die in die Bundesrepublik ausreisen wollten. Sie wurden von der polnischen Caritas betreut und auf Kosten der Regierung verpflegt, die dabei die Proteste der DDR-Führung ignorierte. Gleichzeitig liessen in Ungarn die regierenden Reformkommunisten die Grenzanlagen zu Österreich abbauen. Es war offensichtlich, dass die Führung in Moskau angesichts der schweren Wirtschaftskrise der Sowjetunion nicht mehr Kraft und Willen aufbrachte, die Breschnew-Doktrin durchzusetzen, die keinem Land erlaubte, aus dem Ostblock auszubrechen.

«Ich habe einen besonderen Eindruck empfunden, als ob von diesem Mann eine Energie ausgehe.»Michail Gorbatschow

Überraschend schlug Gorbatschow in seinem Antwortschreiben vor, bei seiner bereits geplanten Italienreise den Papst zu treffen. Am 1. Dezember 1989 kam es zu der Begegnung im Vatikan, von der beide später sagten, dass sie vom ersten Moment an nicht nur Respekt, sondern auch Sympathie füreinander empfunden hätten. Offen sagte der Kremlchef: «Ohne Sie, Heiliger Vater, wäre die Berliner Mauer nie gefallen.» Gorbatschow berichtete später: «Ich habe einen besonderen Eindruck empfunden, als ob von diesem Mann eine Energie ausgehe, dank der man ein tiefes Gefühl des Vertrauens ihm gegenüber empfindet.» Johannes Paul II. sagte über ihn: «Man spürte, dass er aufrichtig war.» Er nannte ihn gar einen «Mann der Vorsehung», der dank göttlicher Fügung in die Lage gebracht worden sei, für den Frieden zu wirken.

Der Papst bestärkte den Kremlchef darin, ein Gesetzesprojekt über Gewissensfreiheit durchzusetzen; es war ein ideologischer Durchbruch, denn mit dem Gesetz wurde faktisch die allumfassende, führende Rolle der kommunistischen Partei in der Sowjetunion negiert. Beide Seiten vereinbarten den Austausch offizieller Vertreter und beendeten somit auch formal die politische Feindschaft, die zwischen dem Vatikan und der Sowjetführung seit dem zur Oktoberrevolution verklärten Putsch der Bolschewiken im Jahr 1917 bestanden hatte.

Stillschweigen über Attentat

Im November 1990, als mittlerweile in allen Satellitenstaaten der Sowjetunion die Parteiherrschaft beendet war, trafen Johannes Paul II. und Gorbatschow erneut im Vatikan zusammen. Der Kremlchef lud bei dieser Gelegenheit das Oberhaupt der katholischen Kirche nach Moskau ein, was indes auf Kritik vonseiten der russisch-orthodoxen Kirche stiess. Gorbatschow teilte wenig später mit, er habe die neue KGB-Führung, die er durchgesetzt hatte, angewiesen, eine Untersuchung über das Papstattentat von 1981 durchzuführen; dabei seienallerdings keine Spuren gefunden, die nach Moskau führten. Der Papst selbst sprach die Suche nach den Hintermännern nie öffentlich an. Sein langjähriger Privatsekretär Stanislaw Dziwisz gab indes nach dessen Tod bekannt, dass Johannes Paul II. durchaus von der Täterschaft der Geheimdienste Moskaus ausgegangen sei; doch habe er nicht nur seine Umgebung, sondern auch US-Präsident Reagan gebeten, über diese Vermutungen Stillschweigen zu bewahren. Er habe nicht den Weg zu Gesprächen mit Moskau verbauen wollen, die ihm stets eine Herzensangelegenheit gewesen seien.

Gorbatschow musste im Dezember 1991 den Kreml räumen. In seinen Memoiren schrieb er: «Alles, was in den letzten Jahren in Osteuropa geschehen ist, wäre ohne diesen Papst nicht möglich gewesen – ohne die, auch politische, Rolle, die er auf der Weltebene zu spielen verstand.» Er würdigte besonders die Verdienste des Papstes aus Polen daran, dass der revolutionäre Umbruch in Mittel- und Osteuropa, der mit dem Begriff der «Wende» nur unzureichend beschrieben ist, friedlich und erfolgreich verlief.

Der ehemalige deutsche Aussenminister und FDP-Politiker Hans-Dietrich Genscher, den als liberalen Protestanten manches trennte vom Papst, schrieb nach dessen Tod, Johannes Paul II. habe klarer als die meisten anderen die geistige Dimension der Umwälzungen erkannt, das mache ihn zu einer der «bedeutendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts». Dieser selbst schrieb: «Es wäre eine Vereinfachung zu sagen, dass die göttliche Vorsehung den Kommunismus besiegt hat. Der Kommunismus ist als System in gewisser Weise von allein zusammengebrochen. Er fiel wegen seiner Fehler und seiner Rechtsbrüche. Er fiel wegen seiner immanenten Schwäche. Das Holz dieses Baumes war schon morsch. Ich musste es nur kräftig schütteln.»