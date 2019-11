«Die Sicherheit war nie ein Problem»

Wollten Sie sich mit Ihrer öffentlichen Kritik am neuen Bundesasylzentrum (BAZ) als Kandidat fürs Stadtpräsidium ins Gespräch bringen?

Nein, definitiv nicht. Ich habe im Gemeinderat bloss jene Haltung vertreten, die ich immer vertrete.

Das Staatssekretariat für ­Migration (SEM) hält sich im Betrieb des BAZ Duttweiler nicht an die Empfehlungen der Antifolterkommission. Kann die Stadt das hinnehmen?

Die Beziehung zwischen Antifolterkommission und SEM kann ich nicht beurteilen. Wir haben unsere Haltung zu einem geeigneten Sicherheitsdispositiv aufgrund eigener Erfahrung aufgebaut. Wir haben Berichte erstellt, mit unseren Mitarbeitern gesprochen und im Gemeinderat verhandelt. Diese Haltung habe ich konstant vertreten.

Es wird etwa empfohlen, Kinder und Jugendliche nicht systematisch zu durchsuchen oder das Mitführen von ­Nahrungsmitteln zu erlauben.

Wenn das die Haltung der Antifolterkommission ist, teile ich sie vollkommen.

Ein früherer Sicherheitsmann des Testbetriebs Juch ­behauptete in der NZZ, dieses Zentrum sei von kriminellen Banden als Umschlagplatz für Diebesgut und Drogen genutzt worden. Sind diese Recherchen korrekt?

Sicherheitsthemen gibt es in allen Asylzentren immer wieder. Es hat eine Phase gegeben, in der tatsächlich eine Gruppe im Zentrum mit Drogen gehandelt hat. Sie wurde der Polizei zugeführt. Wenn man feststellt, dass eine Bande auf dem Areal ist, wird die Polizei informiert, die dann den Lead übernimmt.

Haben Sie oder die Asyl­organisation Zürich (AOZ) die Missstände verschwiegen?

Wir haben nie etwas verschwiegen. Es gab keinen Missstand. Bei solchen Vorfällen wurde die Polizei zugezogen, gemäss Protokoll. Die AOZ hat eng mit der Polizei zusammengearbeitet, und die Aufgabenteilung war klar. Die Sicherheit war auf dem Juch-Areal nie ein grösseres Problem als in anderen Kollektivunterkünften.

Stimmt es, dass der Sicherheitsmann entlassen wurde, weil er konsequent die Hausordnung durchsetzen wollte?

Zu den Gründen der Kündigung kann ich aus Gründen des Personen- und Datenschutzes im Detail keine Stellung nehmen. Klar ist aber, dass es grosse ­Differenzen darüber gab, wie das Sicherheitsregime auf dem Juch-Areal umgesetzt werden soll.

Sie sind mit dem SEM im Gespräch. Welche Punkte wollen Sie verbessern?

Grundsätzlich geht es darum, diese Menschen an einem Ort unterzubringen, an dem sie sich möglichst willkommen fühlen. Es geht darum, welchen Raum die Sicherheitsfrage im Alltag der Menschen einnimmt. Da sind wir der Ansicht, dass wir uns eher an einem pragmatischen Regime wie im Testzentrum Juch orientieren müssen.

Was heisst das konkret?

Neben einem pragmatischeren Sicherheitsregime kann das auch Dinge wie die Inneneinrichtung betreffen. Zu diesem Zeitpunkt ist das BAZ noch kein Zuhause. Das müssen wir ändern. Vor ­allem angesichts dessen, dass das Menschen sind, die bereits einen schwierigen Weg hinter sich haben. Der viel zitierte ­Vergleich mit dem Eishockey-Match hinkt in vieler Hinsicht. Denn da entscheide ich freiwillig, ob ich ins Stadion gehe und mich den Kontrollen unterwerfe oder eben nicht. Für die Asyl­suchenden hingegen ist das Zentrum für eine gewisse Zeit ihr ­Zuhause.