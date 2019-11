Fredy Knies letzter Auftritt in der Manege

Vor fast siebzig Jahren, als Vierjähriger, galoppierte Fredy Knie junior erstmals in die Manege – und fiel, weil sein Pony stolperte, kopfüber ins Sägemehl. «Du kannst hinter dem Vorhang weinen», flüsterte ihm sein Vater zu. Vielleicht war es ihm dieses Wochenende danach, vor dem Vorhang zu weinen. Denn der 73-Jährige stand das letzte Mal in der Manege.

Der Zeitpunkt sei gut, aus dem Rampenlicht abzutreten, sagte er, als er seinen Entschluss bekannt gab. Seit 1992 führte er zusammen mit seinem Cousin Franco Knie senior den Circus Knie. Er hatte die künstlerische Leitung inne. Auch war er stark in die Feierlichkeiten um das 100-Jahr-Jubiläum des selbst ernannten Nationalzirkusses involviert. Nun gibt er den Stab an seine 1973 geborene Tochter Géraldine Knie weiter. Sie ist eine Vertreterin der siebten Generation Knie.

Von einem «emotionalen und auch traurigen Moment» für Géraldine Knie und ihre drei Kinder Ivan, Chanel und Maycol junior ist denn auch in der Medienmitteilung die Rede, die der Knie gestern zum Tournee-Abschluss verschickte. «All die Jahre hat uns mein Vater vor und hinter den Kulissen begleitet», schreibt Géraldine Knie. «Er ist die Liebe in Person für mich – sein Herz schlägt in meinem.» Sie spüre ihm gegenüber eine tiefe Dankbarkeit für das, was er alles für sie, seine Grosskinder und das Unternehmen getan habe.

«Rund ums Pferd»

Fredy Knie wird den Zirkus allerdings weiterhin im Hintergrund begleiten und sich auch weiter um die Pferde kümmern. Zudem wird er während der Winterpause im Rahmen der Veranstaltung «Rund ums Pferd» einen Einblick in seine langjährige Arbeit mit den Pferden geben.

Fredy Knie junior verabschiedet sich nach einer sehr erfolgreichen Saison. Es wurden mehrere Zusatzvorstellungen gegeben, meist vor voll besetzten Rängen. Es handle sich um eines der erfolgreichsten Jahre in der Geschichte des Knies, heisst es in der Medienmitteilung. Es fanden Vorstellungen an 33 Standorten statt. Die beiden Spezial-«Artisten» Viktor Giacobbo und Mike Müller bezeichnen eine Tournee mit dem Knie als «das beste Liveerlebnis, das man als Künstler in der Schweiz haben kann».

In der nächsten Saison, die am 19. März in Rapperswil startet, werden in der Deutschschweiz Ursus & Nadeschkin, in der Westschweiz Peter Shub als Spezialgäste in der Manege stehen. Zudem will sich der Zirkus im Jahr eins nach der 100-Jahr-Feier in der Zusammenarbeit mit Flic Flac ein bisschen neu erfinden. Die Shows von Flic Flac setzen auf technisch anspruchsvolle Nummern zwischen Akrobatik, Stunts, Musik und Slapstick.