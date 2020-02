Grüner Strippenzieher mit Wollkappe

Als Robert «Röbi» Brunners Rücktritt im Kantonsrat verlesen wurde, erhob sich der ganze Saal, und alle – von links bis rechts – applaudierten so lange wie wohl noch nie. 16 Jahre war er im Rat und hat sich mit akribischer Arbeit zum Rockstar unter den 180 Kantonsrätinnen und Kantonsräten gemausert.

Der 60-jährige Brunner ist bescheiden und bedächtig, kann mit seiner beharrlichen, fundierten Arbeit aber ganze Verwaltungsabteilungen zur Weissglut treiben. Denn meistens hat er recht. Er fällt auf mit seinem grauen Rauschebart, mit Wollmütze und dem immer gleichen zerknitterten Jackett. Er ist der Urtyp eines wertkonservativen Landgrünen, der wegen der Natur in die Politik eingestiegen ist, sich aber kein Bein ausreisst, wenn es um linke und gewerkschaftliche Anliegen geht.

Brunner hat kein Handy, twittert nicht und meidet gesellige Anlässe. Und doch ist er im Bereich Energie, Finanzen und Naturschutz der am besten vernetzte Parlamentarier. Er ist das Scharnier zwischen links und rechts. «Wer Röbi im Boot hat, der hat die Grünen und viele andere Linke auf seiner Seite», sagt EDU-Kantonsrat Hans Egli.

Steinmaur als Nabel der Welt

«Der Röbi kann mir den letzten Nerv ausreissen», sagt seine Chefin, die grüne Fraktionspräsidentin Esther Guyer. Brunners Weltbild reiche oft nicht über die Waage in Steinmaur hinaus. Dort wägt er als Mitinhaber der Wehntaler Mosterei seine Äpfel und Birnen und kommt mit den Unterländer Bauern ins Gespräch. Er reicht dann Vorstösse ein über Zuckerrübentransporte, Dorfbäche, einen Flüsterbelag für Steinmaur, einen Viehzaun am Lägernhang oder zur Quendelschnecke, die durch den Strassenbau bedroht sei.

«Ich weiss wenigstens, von was ich schnurre», kontert Brunner seelenruhig. Er ist ETH-Lebensmittelingenieur und nach dem Studium direkt bei der vom Urgrossvater gegründeten Mosterei E. Brunner AG in Steinmaur eingestiegen. Als Apfelwissenschaftler – oder Pomologe – kennt er 100 verschiedene Äpfel aus dem Kopf und 200 weitere mit dem Sortenbuch.

Brunner gibt sich wie ein Bauer aus Gotthelfs Zeiten und redet auch so. «Er ist aber ein Intellektueller mit brillantem Hirn und ein hervorragender Schreiber», sagt Esther Guyer. «Wenn er etwas formuliert, kann man fast nicht Nein sagen», meint Hans Egli. Er nimmt die kleinen Probleme der Bauern auf der Waage in Steinmaur auf und bringt sie in die grosse Politik ein. Längst nicht immer konnte sich Brunner durchsetzen. «15 von 16 Jahren meiner Zeit im Kantonsrat waren wir in der Opposition», so seine Bilanz.

Bestens vernetzt: Robert Brunner 2007. Foto: Beat Marti

Und doch gibts ein paar schöne Geschichten. Als Robert Brunner 2004 im Kantonsrat vereidigt wurde, bat ihn Ratspräsident Ernst Stocker (SVP), seine Kappe abzuziehen. Brunner tat dies, zum ersten und letzten Mal. Seine schwarze Wollkappe sei «eine Macke», sagt er selbst. Eine Botschaft wolle er damit nicht aussenden, «ausser der, dass ich auf meinem Kopf trage, was ich will».

Ernst Stocker, inzwischen Regierungsrat, schätzt Brunner als «gescheiten, guten Debattierer». In dieser Männerfreundschaft gab es allerdings mal eine Kluft, Ernst Stocker habe ihn einen Monat lang nicht mehr gegrüsst, erzählt Brunner. Denn dieser hatte 2015 als Inhaber seiner Mosterei und Strombezüger den Regierungsrat vor Verwaltungsgericht eingeklagt, weil Stocker ohne gesetzliche Grundlage jährlich 30 Millionen Franken vom Gewinn der Elektrizitätswerke des Kantons abschöpfen wollte. Der Regierungsrat krebste darauf zurück – und Brunner bekam wieder mal recht.

Zwei weitere Meilensteine in seiner Karriere erreichte Brunner zu seinem 60. Geburtstag – dank Umweltmehrheit. Der Rat überwies im November 2019 seine parlamentarische Initiative zur Einführung einer Kerosinsteuer für den Flugverkehr. Und die Gemeinden sollen neu jährlich 90 Millionen aus dem Strassenfonds erhalten.

Vogelschutz statt Politik

Und so hat sich Brunners Polithorizont sehr wohl über die Waage in Steinmaur hinaus er­weitert. «Ich nehme mir auch mal einen ganzen Tag Zeit, um den Axpo-Jahresbericht zu studieren», sagt der grüne Politiker, der sich unideologisch für einen Verkauf der Axpo-Aktien ausspricht – auch an Private.

Zwei Tage pro Woche hat Brunner bisher für die Politik aufgewendet. «16 Jahre sind genug», habe er sich nun gesagt. Die freie Zeit will er beispielsweise für die Aufwertung der Vogelnistkästen in Steinmaur aufwenden. Ferien ausserhalb von Steinmaur hat er seit 35 Jahren nie mehr gemacht. Mosten muss er noch, bis er 70 Jahre alt ist. Denn die Brunner-Brüder haben eben erst die 110-jährige Mosterei modernisiert.