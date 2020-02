Hass verdirbt Trumps Besuch

Ein Fotograf der «Times of ­India» war mittendrin und hat aufgeschrieben, wie es ihm erging. Im Nordosten Delhis eskaliert seit Montag die Gewalt, er war deshalb unterwegs, um Bilder zu machen, doch plötzlich wird er aufgehalten von einem Mob. Und einer will wissen: «Bist du Hindu oder Muslim?» Die Antwort kann über Leben und Tod entscheiden. Der Journalist sagt, er sei doch nur ein bescheidener Fotograf, sie sollten ihn bitte gehen lassen. So kommt er davon, er hat grosses Glück gehabt.

Andere hatten das nicht. Mindestens zehn Menschen starben bei den Unruhen, schon am Sonntag hatten sich Spannungen aufgebaut, tags darauf entluden sie sich in blutigen Zusammenstössen, die sich am Dienstag fortsetzten. Unter den Toten ist auch ein Polizist. Es waren die schlimmsten religiösen Zusammenstösse in Indiens Hauptstadt seit Jahrzehnten. Vorausgegangen waren Drohungen eines Funktionärs der hindu-nationalistischen BJP gegen regierungskritische Demonstranten. Das ­Erlebnis des Fotografen macht deutlich, dass die Spannungen ­religiös aufgeladen sind, was in Indien stets schlimme Erinnerungen weckt an frühere Gewalt zwischen Hindus und Muslimen.

Auch waren die Unruhen keine Kulisse, die sich der Staatsgast aus Washington und sein Gastgeber erhofft hatten. Alle Aufmerksamkeit sollte sich auf das angeblich blendende Verhältnis zwischen Donald Trump und Narendra Modi beim zweitägigen Staatsbesuch richten.

Die tödlichen Unruhen aber überschatteten das Treffen. Aufgebaut haben sich die Spannungen wegen eines neuen Gesetzes der hindu-nationalistischen Regierung. Die Gewalt spiegelt eine zunehmende Polarisierung zwischen Gegnern und Befürwortern des Citizenship Amendment Act (CAA). Das umstrittene Gesetz soll illegalen Migranten aus überwiegend muslimischen Nachbarländern die Einbürgerung erleichtern – aber nur, wenn sie keine Muslime sind. Kritiker argumentieren, dass Indien so erstmals in der Geschichte religiöse Kriterien einsetze, um zu bestimmen, wer Inder ist.

Arme Muslime fürchten sich

Das ängstigt auch indische Muslime, sie fürchten, dass sie bei der Erstellung eines Bürgerregisters, NRC genannt, in die Staaten­losigkeit rutschen könnten, wenn sie keine Papiere vorweisen, die ihre Geburt in Indien belegen. Vor allem den Armen fehlen oft solche Dokumente.

Die Fronten in diesem Streit verlaufen teils ideologisch, mit ­liberalen und linken Kräften ­aller Religionen, die sich gegen die Politik der hindu-nationalistischen Regierung von Premier Narendra Modi stemmen. Zugleich schürt der Streit Misstrauen zwischen Hindus und Muslimen. Beide Gruppen leben meist friedlich miteinander, verfangen sich aber immer wieder in sogenannten «communal ­riots». Sind die Zusammenstösse begrenzt, gelingt es der Polizei meist innerhalb von Stunden, die Gewalt einzudämmen.

Blutige Strassenproteste wegen neuem Gesetz: Hauptstadt Delhi am Montag. Foto: Getty Images

Geraten sie zum Flächenbrand, sind sie weitaus schwerer zu kontrollieren, so wie 2002 in Gujarat, als Narendra Modi noch Ministerpräsident dieses Bundesstaats war. Damals gab es mehr als 1000 Tote. Sonderermittler sprachen Modi 2012 von jedem Fehlverhalten frei, aber das konnte den Verdacht unter Muslimen nicht ausräumen, dass er verwickelt war.

Der Kontrast zwischen den Bildern könnte kaum grösser ausfallen. Trump am Montagnachmittag in Agra: Aufnahmen mit der First Lady am Taj Mahal. Das Präsidentenpaar lächelt vor dem Palast der Liebe, während in der Hauptstadt Polizisten Mühe haben, das blutige Chaos unter Kontrolle zu bringen.

Der Besuch endete am Dienstag mit dem beiderseitigen Bekenntnis zum Antiterrorkampf. Ausserdem erklärte Trump, beide Staaten hätten einen Rüstungsdeal unterschrieben: Die USA liefern Waffen im Wert von 3 Milliarden Dollar, darunter 24 Seahawk-Helikopter und Hellfire-Raketen für die indische Marine. Delhi will die Streitkräfte modernisieren, um das militärische Gefälle gegenüber China zu verringern. Für die USA ist es ein Geschäft, das strategische Interessen bedient, Indien soll stärker werden, um Chinas Einfluss in Asien zu bremsen.

Zwei starke Männer, zwei grossartige Demokratien, eine strahlende Zukunft. So lässt sich die Botschaft zusammenfassen, die Donald Trump und Narendra Modi in Indien unter die Leute bringen wollen. Gut möglich, dass der Auftritt die indische Diaspora in den USA für Trumps Wahl im Herbst mobilisieren kann.

Auch Modi dürfte sich eine populistische Dividende erhoffen, viele nationalistisch eingestellte Inder verehren Politiker wie Trump. Und Amerikas Unterstützung ist nicht unbedeutend, sollte die Feindschaft mit dem Erzrivalen Pakistan wieder hochkochen.

Doch die Fassade der Männerfreundschaft überdeckt Bruchstellen. Im Streit um Handelsbarrieren gibt es keinen Durchbruch. Indiens brachiales Vorgehen in Kashmir weckt in den USA Unbehagen. Und Washington dürfte kaum das Verhältnis zu Pakistan weiter belasten, nur weil sich Indien eine härtere Linie wünscht. Was die Staaten eint, ist weniger das kumpelige Verhältnis zweier Macho-Politiker, sondern strategisches Interesse: Delhi wie Washington fürchten die Macht Chinas und suchen deshalb den Schulterschluss.