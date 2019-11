Komm, wir kochen ein Märchen

Was Sie von «Story on a Plate» lernen können

Überladen Sie die Teller nicht. Schnell kann es unordentlich aussehen.



Überladen Sie die Teller. Das kann unter Umständen richtig gut aus-sehen. Vor allem an Weihnachten.



Bekennen Sie Farbe: Auf einem weissen Teller wirken Speisen lebendiger. Und helle Esswaren auf dunklen, monochromen besser. Achten Sie auf Kontraste.



Schaffen Sie sich Werkzeuge an. Kunstwerke auf Tellern sind in den seltensten Fällen dem Zufall geschuldet. Einfacher gehts mit Pinzetten, Glacekugeln … oder Guetsliausstechern.



Kurbeln Sie Ihre Fantasie an und holen Sie alte Märchenbücher hervor. Es muss ja kein Eier­schalenkessel sein, um mit den Hexen tanzen zu können. Oder vielleicht doch.



Sauce Kills the Plate: GehenSie zurückhaltend um mit Saucen. Sie wollen Ihre Speisenja nicht ersäufen. Es sei denn,Sie kochen Muscheln. Oder Fisch. Und platzieren das Ganze im «Meer». (nk)