Machtpolitikerin ganz ohne Macht

«Ich kann, ich will und ich werde»: Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren Machtwillen nie verborgen, seit sie sich aufmachte, an die Spitze der CDU und, wer weiss, an die der deutschen Regierung zu gelangen. Doch spätestens seit letztem Sommer, als im politischen Berlin immer mehr Leute raunten, die Neue könne es einfach nicht, zeichnete sich ab, dass aus ihren hochfliegenden Ambitionen nichts werden würde.

Am Montag, 430 Tage nach ihrem Antritt als Parteivorsitzende, kapitulierte die Saarländerin. Nichts hatte an diesem Tag auf einen solchen Entscheid hingedeutet, entsprechend fassungslos reagierte das Präsidium, als die Chefin sagte, sie wolle nicht mehr Kanzlerkandidatin werden und auch nicht mehr lange Chefin bleiben. Erst sei es lange still gewesen, berichteten Teilnehmer. Danach habe es viel Applaus, Dank und Respekt gegeben. Kanzlerin Angela Merkel, die vor Kramp-Karrenbauer 18 Jahre lang Vorsitzende gewesen war, habe den Schritt bedauert und der 57-Jährigen für ihr Engagement gedankt.

Wer hat die Macht?

Als Kramp-Karrenbauer fünf Stunden später vor den Medien ihren Entscheid erläuterte, war ihr äusserlich wenig anzumerken. Gefasst wies sie zunächst nochmals auf die Beschlüsse hin, die die Partei nach der Thüringer Wahl eines Ministerpräsidenten durch CDU, FDP und Alternative für Deutschland (AfD) ­bekräftigt hatte: «Die AfD steht gegen alles, was uns als CDU ausmacht.» Deswegen könne es mit ihr keinerlei Zusammenarbeit geben. Gleiches gelte für die Linkspartei.

Als Grund für ihren Rückzug gab sie jedoch nicht die Ereignisse von Thüringen an, sondern die ungelöste Machtfrage in ihrer Partei. «Die Trennung von Kanzleramt und Parteivorsitz, die ­offene Frage der Kanzlerkandidatur, schwächt die CDU. Und das in einer Zeit, in der Deutschland auf eine starke CDU angewiesen wäre.» Trotz zweier Parteitage, in denen sich die Delegierten für sie ausgesprochen hätten, sei die Kanzlerfrage immer wieder gestellt worden. Sie sprach damit Kritiker aus den eigenen Reihen an, die sie zuletzt immer heftiger angegriffen hatten. Der Entscheid zum Rückzug sei nicht plötzlich gefallen, sondern «seit geraumer Zeit» gewachsen.

«Es tut mir leid»

Auf die Frage, wie es nun weitergehe, sagte Kramp-Karrenbauer, sie wolle in den nächsten Monaten noch die Kür eines Kanzlerkandidaten von CDU und CSU ­organisieren, dem sie danach, spätestens am Parteitag im Dezember, auch den Vorsitz übergeben werde. Entgegen manchen Forderungen werde man dafür nicht die Mitglieder befragen, das habe der letzte Parteitag klar entschieden. Auf die Grosse Koalition mit der SPD habe ihr Entscheid «keine Folgen». Auf Wunsch der Kanzlerin werde sie ihr Amt als Verteidigungsministerin bis zum Ende der Legislatur behalten.

In der Union fielen die Reaktionen auf die Neuigkeit gemischt aus. CSU-Chef Markus Söder twitterte, der Entscheid tue ihm leid. Er zwinge die Partei nun aber, «die inhaltliche und personelle Aufstellung der CDU grundsätzlich zu klären». Mögliche Nachfolger Kramp-Karrenbauers wie Armin Laschet, Jens Spahn und Friedrich Merz betonten, dass man nun alles dafür tun müsse, die Partei in dieser schwierigen Lage zusammenzuhalten. Anspruch auf die Nachfolge erhob zunächst niemand. Andere wiesen auf die Sorge hin, die Partei könnte von ihrem ­erfolgreichen Weg abkommen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble soll in den Gremien gewarnt haben: «Wir zerlegen uns gerade. Der nächste (Kanzlerkandidat, Red.) wird es nicht, wenn wir so weitermachen.»

«Wir erleben das Ende der zweiten grossen Volkspartei in Deutschland»



Sigmar Gabriel

SPD-Parteichef

Konservative Kritiker von Kanzlerin und Parteichefin in der CDU freuten sich über den Rückzug. Nun müsse Merkels «langjähriger Linkskurs» schnellstmöglich korrigiert werden, Merz sei dazu ein geeigneter Kandidat, hiess es bei der sogenannten Werteunion. Die AfD ging noch einen Schritt weiter und ­bejubelte den Rücktritt Kramp-Karrenbauers als eigenen Sieg. Nun müsse auch die Kanzlerin zurücktreten, forderte Parteichef Jörg Meuthen. Mit Merkel werde es keine Erneuerung der CDU geben. Ehrenpräsident Alexander Gauland sagte, er sehe nun Chancen für eine weitere Annäherung von AfD und CDU: «Es ist völlig ­unsinnig und realitätsfern, auf Dauer nicht mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen.» Kramp-Karrenbauer sei gescheitert, weil sie das nicht akzeptiere.

Sorge um die CDU

Links von der Mitte dominierte dagegen die Sorge über den künftigen Kurs der CDU. Die SPD verlange, sagte ihr neuer Chef Norbert Walter-Borjans, dass die CDU sich nach dem «Sündenfall» von Thüringen künftig wieder eindeutig von Rechtsextremisten abgrenze. «Die CDU zeigt jetzt hoffentlich», twitterte Katrin ­Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, «dass sich eine christlich-demokratische Partei nicht von der rechtsextremen AfD am Nasenring durch die Arena ziehen lässt.»

Der frühere SPD-Parteichef Sigmar Gabriel meinte: «Wir ­erleben das Ende der zweiten grossen Volkspartei in Deutschland: Nach der SPD schafft es auch die CDU nicht mehr, den Spannungsbogen innerhalb ihrer Partei zu halten. Ich vermute, es dauert nicht mehr lange, dann gibt es Neuwahlen.»