«Viel besser» bedeutet noch lange nicht gut genug

Statistiken stimmen. Meistens. Und Zahlen sprechen für sich. Vor einem Jahr, in der ersten Saison in der Swiss League, ging Kloten mit einer höchst mässigen Bilanz in die Nationalteampause Anfang November: 21Punkte aus 15 Spielen, das waren 1,4 pro Spiel. Eingebrockt hatte man sich diese Bilanz mit einer Serie von 7 Niederlagen im Oktober. Am Ende der Qualifikation stand mit Rang 5 das schlechteste Abschneiden eines Absteigers seit Jahren. Das Scheitern im Playoff-Viertelfinal und die Trainerentlassung waren der nächste Tiefpunkt, nachdem fast alle gedacht hatten, dass der mit dem Abstieg eigentlich erreicht worden war.

Mit einem Jahr Verzögerung geht es wieder vorwärts. Die Bilanz bis zur Nationalteampause 2019: Aus 18 Spielen gab es 38 Punkte, das sind 2,11 pro Match. Im Oktober hat Kloten nur gewonnen. Insgesamt setzte es bloss vier Niederlagen ab – nie zwei nacheinander. Am Samstag war das Team sogar rund eineinhalb Stunden Leader, weil Biasca tatsächlich Ajoie bezwang. «Viel besser» – das ist das Prädikat Klotens im Vergleich zu 2018/19.

Die Spieler hätten das Potenzial

Doch wie bei den raren Möglichkeiten des letzten Winters vergab der EHC auch dieses Mal die Chance, mit einer guten Eigenleistung Platz 1 zu festigen. Das 2:7 gegen Olten war nicht nur die erste Heimniederlage nach sieben Siegen und die erste nach insgesamt acht Erfolgen in Serie. Es war ein Beleg dafür, dass Klotens Steigerung noch von einem kräftigen «Aber» gebremst wird. Wer in dieser Liga am Ende der Saison die beste Mannschaft sein will, darf sich nicht von Olten so dominieren lassen. Es war ja nicht das erste Mal in dieser Saison. Denn schon beim 2:0-Sieg in Olten waren die «Powermäuse» eigentlich das bessere Team gewesen.

Wenn Kloten seine gute Organisation, Disziplin und Konsequenz im eigenen Drittel vergisst, dann ist das Team höchstens Mittelmass.

Mit Trainer Per Hanberg, der in Sachen «Demut» vorangeht und die Schuld für das 2:7 nicht bei den Spielern, sondern bei sich suchte, trat der erhoffte Schub nach vorne ein. Fortschritte im Spielsystem, in der Art und Weise des Auftretens sind unübersehbar. Die neuen Ausländer sind sehr gut (Faille) oder haben noch Potenzial (Figren), Forget befindet sich auf einem Steigerungslauf. Die Jungstürmer Marco Lehmann und Ramon Knellwolf bedanken sich mit Topleistungen dafür, dass sie neben Faille spielen dürfen.

Harte Arbeit, um den Drive zurückzuholen

Doch im Team gibt es noch immer zu viele Spieler, die der Versuchung des Schlendrians erliegen. Wie man am Dienstag gegen Winterthur aus dem 0:2 nach schwachem Beginn noch ein 8:2 gemacht hatte, liess zu viele sich in falscher Sicherheit wähnen. Winterthur war kein Gradmesser. Olten deckte das mit einer bissigen, entschlossenen und klarlinigen Spielweise schonungslos auf. Wenn Kloten seine gute Organisation, Disziplin und Konsequenz im eigenen Drittel vergisst und ohne Tempo spielt, dann ist das Team höchstens Mittelmass. Oder noch weniger.

Bis Donnerstag wird hart trainiert, dann kriegen die Spieler drei Tage frei. Der Coach sucht nach Lösungen, der Mannschaft wieder jenen Drive zu verleihen, mit dem sie im Oktober die Gegner wegarbeitete und teilweise überforderte. Haben die Spieler selber Fortschritte erzielt, müssten sie nun eigentlich in der Lage sein, ihren Teil dazu beizutragen, auf das nächsthöhere Niveau zu kommen. Denn: «Viel besser» bedeutet noch lange nicht, dass der EHC Kloten gut genug ist.

