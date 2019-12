Wie die Schweiz am nächsten Messi arbeitet

Jetzt hält es Mauro Lustrinelli nicht mehr auf seinem Stuhl. «Was mich total aufregt, sind diese halbhohen Schüsse!» Der Trainer der Schweizer U-21-Nationalmannschaft springt mitten in der Diskussion auf. Und ruft dann: «Flach, flach, flach!» Lustrinelli ist zwar in einem nüchtern eingerichteten Sitzungszimmer in Muri, wo der Schweizerische Fussballverband seinen Sitz hat. Aber wenn der Tessiner über seine Leidenschaft spricht, dann wirkt es, als würde er am liebsten sofort aufs Trainingsfeld rennen und seinen Zuhörer auf der Stelle zum herausragenden Angreifer ausbilden.

Lustrinelli war in seiner Karriere selbst Stürmer. Heute ist er beim Verband für die Ausbildung der Schweizer Talente im Angriff zuständig. Und da reicht es inzwischen nicht mehr, einfach auf die eigene Erfahrung zu zählen. Fussball mag im Vergleich zu anderen Sportarten in Sachen Statistiken hinterherhinken. Auch, weil das Spiel mit elf gegen elf auf einem grossen Feld viel Raum für Zufälle lässt. Aber die Datenanalyse hat auch den Fussball erfasst. Und es deutet einiges darauf hin, dass sie das Spiel verändert.

Weniger Schüsse, mehr Tore

Omar Chaudhuri ist einer, der diese Entwicklung vorantreibt. Er berät bei der Londoner Firma 21st Club Vereine, die sich etwa auf dem Transfermarkt einen Vorteil davon versprechen, möglichst viele Daten zu kennen. Das Business brummt, Chaudhuri hat nur kurz Zeit. Er sagt: «Beim Torschuss hatten Analytiker einen direkten Einfluss darauf, wie das Spiel gespielt wird.»

Heisst: Es wird immer weniger geschossen. Im Gegenzug rücken die Schützen näher ans Tor und brauchen weniger Versuche für einen Treffer. Für Chaudhuri ist das alles logisch: «Unsere Zahlen zeigen, dass von 100 Schüssen von ausserhalb des Strafraums 3 ins Tor gehen. Innerhalb des Sechzehners sind es 15 von 100 – Kopfbälle nicht einberechnet.»

Grafik vergrössern

Gary Gelade war 2009 bei Chelsea Teil einer der ersten Statistik-Abteilungen im Profifussball. Er weiss aus eigener Erfahrung, dass der Widerstand gegen Datenanalyse im Fussball immer noch gross ist. Aber er stellt fest: «Wenn du etwas messen kannst, dann wird es auch erledigt.» Heisst: Wenn erwiesen ist, dass Schüsse aus bestimmten Positionen eher ins Tor gehen, wird auch von dort geschossen.

Genau das hat Lustrinelli kürzlich getan, als er einem Stürmer des U-21-Nationalteams ins Gewissen geredet hat. Den Namen mag er nicht in der Zeitung lesen – es ist ein Talent, auf dem grosse Hoffnungen ruhen. «Weisst du, warum du zu wenig Skorerpunkte machst?», hat ihn Lustrinelli gefragt, «weil du nicht in den Slot gehst. Dort musst du hin, dort fallen die Tore!» Der Slot ist der Raum zwischen dem Fünfmeterraum und der Strafraumgrenze. An der Weltmeisterschaft 2018 fielen 57 Prozent aller Tore in dieser Zone (vgl. Grafik). Im Clubfussball sind es sogar über 60 Prozent aller Goals.

Lustrinelli strahlt, als er erzählt, wie sein Stürmer im nächsten Spiel tatsächlich im Slot auftauchte – und prompt traf. Aber natürlich braucht es dazu mehr als das blosse Wissen um jenen Ort, an dem die meisten Treffer gelingen. Wo viele Tore fallen, sind auch viele Verteidiger anzutreffen. Zwei Ballberührungen – mehr kann sich ein Stürmer im Strafraum nicht leisten, will er zum Abschluss kommen.

«Beim Torschuss hatten Analytiker einen direkten Einfluss darauf, wie das Spiel gespielt wird.»

Das sehen auch die zwölf Nachwuchsspieler, die sich an einem Dienstagmorgen in einem Container des FC Zürich versammelt haben. Auf einem TV werden Tore am Laufmeter gezeigt. Neben dem Fernseher steht ­U-21-Trainer ­Marinko Jurendic und fragt die Spieler ab. Was fällt ihnen auf? Wie hat sich der Stürmer bewegt? Wie viele Ballberührungen hatte er? Warum kommt er zum Abschluss?

Die Hierarchie ist klar. Hier die Ältesten aus der U-21, die schnell sind mit ihrer Analyse. Cristiano Ronaldo? «Bewegt sich in den Rücken des Verteidigers.» Robert Lewandowski? «Schliesst direkt ab.» Dort die Jungen aus der U-15, die noch Angst davor haben, das Falsche zu sagen oder sich auch mal mit einem knappen «Laufweg» aus der Affäre ziehen wollen.

Grafik vergrössern

Jurendic ist beim FCZ teamübergreifend fürs Stürmertraining zuständig. Er hat die Theoriestunde einberufen und die Talente mit den Worten begrüsst: «Wir wollen nicht nur die Beine trainieren. Sondern auch den Kopf, um uns Vorteile zu erarbeiten.» Später sagt er: «Die Frage für Trainer ist immer: Wie bekomme ich einen Spieler im Kopf auf einhundert Prozent? Physisch kannst du alles messen. Mental ist es viel schwieriger.»

Nach der Videoanalyse sollen die Stürmer ihren Lieblingsspieler in Kategorien bewerten. Und sich dann selbst mit ihrem Idol vergleichen. Dieses Self Assessment soll vor allem auch ihren Trainern helfen. «Wenn jemand von Cristiano Ronaldo und seinen Laufwegen schwärmt, habe ich ein Bild vor mir, um ihn zu steuern», sagt Jurendic, «ich kann ihm helfen, seine eigene Identität zu entwickeln.»

Denn darum geht es: Dass die Spieler selbst verstehen, wo ihre Stärken liegen und diese weiter ausbauen. Jurendic hat eine Masterarbeit über Stürmer-Typen geschrieben. Das war, nachdem der Schweizer Verband 2008 beschloss, dass es spezifische Stürmertrainings braucht. Die Clubs stellten ehemalige Angreifer an, um ihre Erfahrung nicht zu verlieren. Was fehlte, war eine theoretische Grundlage. Für die sorgte Jurendic: «Die Frage war: Kann die Schweiz einen Ronaldo oder einen Messi ausbilden?»

An den Stärken arbeiten

Die zwei Stars bilden auch je einen Typus in Jurendics Arbeit. Beide treffen häufig – aber auf ganz unterschiedliche Weise. Da Ronaldo, der im untersuchten Zeitraum pro Tor 7,2 Schüsse brauchte. Dort Messi, der in jedem dritten Anlauf traf. Für ­Jurendic ist klar: «Einen Spieler des Typus Ronaldo müssen wir zu noch mehr Schüssen animieren. Und den Typ Messi zu noch mehr Sorgfalt im Abschluss.»

So ist am Nachmittag auch das Stürmertraining auf dem Platz aufgebaut. Da die Strafraumstürmer, die im Zentrum Flanken verwerten sollen. Dort Flügel, die in die Mitte ziehen – und schliesslich jene, die aus dem Rückraum nachstossen. Das Training findet ohne Verteidiger statt. Es geht darum, dass sich der Körper Bewegungen einprägt, um Laufwege und saubere Ausführung.

Für Lustrinelli ist das der richtige Weg. Er ist beeindruckt, wie wenig Schüsse die Stürmer an der WM für ein Tor brauchten. Und sagt darum: «Bei den Stürmertrainings in den Clubs muss es zuerst um Technik gehen, darum, den Ball sauber zu treffen.»

Alle Technik und alles ­Wissen um die optimale Abschlussposition bringen nichts, wenn der Kopf nicht mitmacht.

So steht es denn auch in den Schwerpunkten für das Schweizer Stürmertraining. In der U-15 werden nur Technik und Koordination geübt. Danach kommen Schritt für Schritt Freilaufverhalten und Taktik dazu.

Lustrinelli sammelt selbst Daten. Dabei ist er auf den neusten Trend gestossen: Da die Abwehrreihen immer tiefer stehen, erlebt der Schuss aus 16 Metern ein Comeback: «Auch, weil du mit den aktuellen Bällen nicht mehr volles Risiko nehmen musst. Es reicht halbe Kraft mit dem Innenrist – dafür mit Präzision.» Auch das fliesst in die Trainings ein.

Aber alle Technik und alles ­Wissen um die optimale Abschlussposition bringen nichts, wenn der Kopf nicht mitmacht. Darum nutzt Lustrinelli manchmal einen ­kleinen psychologischen Trick. Er stellt dann ­Stürmer, die nicht mehr treffen, zwischen die Pfosten. Einfach, um ihnen die Dimensionen aufzuzeigen. Er sagt dann: «Siehst du? Das Tor ist gross. Es ist eigentlich recht einfach, ein Goal zu erzielen.»