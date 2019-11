Zuhälter palavert fast ohne Ende

Staatsanwalt will den Täter in Ungarn an den Pranger stellen

Staatsanwalt will den Täter in Ungarn an den Pranger stellen Artikel 68 steht im Strafgesetzbuch, wird aber kaum je angewendet: Wenn die Veröffentlichung eines Strafurteils im öffentlichen Interesse ist, kann das Gericht sie auf Kosten des Verurteilten an­ordnen. Genau dies forderte der Zürcher Staatsanwalt Andreas Popow gestern im Prozess gegen einen 46-jährigen Zuhälter aus Ungarn. Verfahren wegen Menschenhandel und Prostitution würden meist gegen Männer geführt, die in ihren Herkunftsländern Frauen anwerben und dann in Zürich erwischt werden, sagte Popow. «In ihrer Heimat erfährt aber niemand davon.» Deshalb plädiert er dafür, das Urteil in einer auflagenstarken Boulevard- oder Gratiszeitung in Budapest zu veröffentlichen – mit dem vollen Namen des Täters. Das Zustellen von Gerichtsunterlagen ins Ausland sei möglich, und sonst könne man das Urteil im Sinne einer Rechtshilfe veröffentlichen lassen, schlug Popow vor. Sein Ziel: «Damit können zukünftige Opfer gewarnt werden. Und Zuhälter erfahren so, dass es mehrjährige Freiheitsstrafen gibt, wenn sie im Kanton Zürich ihr Unwesen treiben.» Der ungewöhnliche Vorschlag des Staatsanwalts kam im Gerichtssaal unterschiedlich gut an. Er fände es vernünftig, sagte der Anwalt eines Privatklägers. Allerdings dürften durch die Veröffentlichung des Urteils keine Rückschlüsse auf die Opfer möglich sein. Die Anwältin einer Prostituierten sagte: «Es ist grundsätzlich eine gute Idee.» Auch sie verlangte jedoch die Anonymisierung in Bezug auf die Opfer. Dies bringe nichts, widersprach hingegen die Anwältin einer anderen Prostituierten. Die Privatklägerin würde auch ohne die Nennung ihres Namens mit der Geschichte konfrontiert werden. Involvierte Kreise würden sie erkennen können, und ihre Familie geriete eventuell sogar in Gefahr. Wenig überraschend riet auch der Verteidiger des Zuhälters von der Veröffentlichung ab: «Später soll mein Mandant in Ungarn wieder einer Arbeit nachgehen können.» Die Veröffentlichung seines Namens würde dies verhindern. Zudem lägen die ihm vorgeworfenen Delikte fast fünf Jahre zurück. Das sei nicht verhältnismässig. Das Bezirksgericht wird auch darüber befinden müssen und sein Urteil am Freitag verkünden. (zac)