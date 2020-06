Transparenz beim Einkauf – Coop und Migros bringen die Lebensmittelampel Die Grossverteiler führen die Kennzeichnung Nutri-Score probeweise auf drei Eigenmarken ein. Doch Konsumentenschützer fordern: Die Ampel soll auf alle Produkte des täglichen Bedarfs. Erich Bürgler

Mit dem Nutri-Score sehen Kunden auf einen Blick welche Produkte gesünder sind. Etwa beim Fisch aus der Migros. Unterschiede gibt es auch bei den vegetarischen Migros-Produkten der Linie Cornatur Die Bio-Tomatensauce aus der Migros ist empfehlenswert. Das Pendant von M-Budget erhält die Bewertung C 1 / 6

Beide Verpackungen sind blau, und in beiden steckt panierter Fisch. Bald werden sich diese Tiefkühlprodukte aus der Migros aber in einem Punkt deutlich unterscheiden: in der Bewertung durch die Lebensmittelampel Nutri-Score. Nach langem Widerstand haben sich Migros und Coop dazu entschieden, auf verschiedenen Eigenmarken die Lebensmittelampel aufzudrucken – probeweise, wie beide Detailhändler betonen.