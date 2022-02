Bio vs. billig im Detailhandel – Coop versucht den Spagat zwischen Bio und Discountpreisen Coop hat sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben und baut das Biosortiment stark aus. Doch auch die Billiglinie Prix Garantie wächst – und soll noch wichtiger werden. Philipp Felber-Eisele

Der grosse Spagat: Prix Garantie und Bio werden immer wichtiger für Coop. Foto: Keystone

Die Bioknospe klebt auf der Peperoni, das Logo prangt auf dem Rindfleisch und auf der Essigflasche: Bio ist in Coop-Supermärkten allgegenwärtig. Das Grün der Biolinie von Coop ziert Produkte, die von externen Lieferanten kommen. Tatsächlich ist Coop bei den grossen Detailhändlern in diesem Bereich führend. Und hat den Umsatz in diesem Segment auch 2021 wieder gesteigert. Um 110 Millionen Franken auf 2,1 Milliarden Franken.