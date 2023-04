Karikatur: Ruedi Widmer

Zineb «Zizi» Hattab, Shootingstar der Zürcher Gastroszene, hat Anfang April mit Arbeitskollege Bernd Vogel ihr drittes Lokal eröffnet. Es heisst Cor – Katalanisch für Herz. Der Name, so die Medienmitteilung, spiele auf Zizi Hattabs Liebe zur katalanischen Kultur an. Konzipiert ist das Cor an der Weststrasse als unkomplizierte Wein- und Tapasbar. Serviert werden vegane Häppchen, darunter baskische Pintxos.