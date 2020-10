Weitere positive Tests – Corona-Alarm bei den GCK Lions – gesamtes Team in Quarantäne Bei den Zürchern haben sich zwei Spieler mit Covid-19 infiziert. Die Mannschaft muss in Isolation, drei Spiele können nicht stattfinden. Nils Hänggi

Spielen werden die GCK Lions erstmals nicht mehr. Foto: Freshfocus 1 / 1

Bei den GCK Lions haben sich zwei Spieler mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Verband mitteilt, habe der Kantonsarzt Quarantäne für die ganze Mannschaft angeordnet. Die Folge: Sämtliche Spiele der Lions der nächsten zehn Tage werden verschoben. Betroffen von den Verschiebungen sind das Heimspiel gegen Langenthal sowie die Auswärtspartien gegen Visp und die EVZ Academy. Wann die Spiele neu stattfinden, ist noch nicht bekannt.

Damit häufen sich die Meldungen der Spieler, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Im Eishockey und im Fussball. So befinden sich derzeit auch Fribourg und Lugano in Quarantäne. Und der Klassiker FC Zürich – FC Basel wurde am Sonntag kurz vor dem Anpfiff abgesagt, weil sich ein Spieler mit Corona infiziert hatte und sich das gesamte Basler Team in Isolation begeben musste.