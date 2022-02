Kandidaten für Parlament und Stadtrat – Corona-Bewegung drängt in die Zürcher Lokalpolitik

Mit Aufrecht Dübendorf ist die Protestbewegung von Impfgegnern und Massnahmenkritikern in der Lokalpolitik angekommen. Warum ausgerechnet hier? Thomas Bacher

In Uster haben die Massnahmengegner demonstriert, in Dübendorf politisieren sie. Archivfoto: Kirstine Ahumada Torres Meye

Der Einzug in den Nationalrat und in die kantonalen Parlamente – das war das erklärte Ziel, das sich Aufrecht Schweiz nach der Gründung im November setzte. In der viertgrössten Stadt im Kanton tritt die Gruppierung als Aufrecht Dübendorf nun auch auf lokalpolitischer Ebene auf, und das durchaus ambitioniert: Mit einer eigenen Liste für den Gemeinderat, zwei Kandidaten für den Stadtrat, ja sogar das Stadtpräsidium wird angepeilt.