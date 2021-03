Abo Reportage aus dem Frauengefängnis «Messerstecherinnen teilen wir nicht in der Küche ein»

Etwas vom Ersten, was die ankommenden Frauen in der Haftanstalt Dielsdorf tun: ausziehen, duschen, sich nackt zeigen. Dann werden Trainer verteilt. Und in diesen Tagen auch Chlaussäckli.