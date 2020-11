33 Asylsuchende in Quarantäne – Corona-Kranke teilen sich das Badezimmer mit 31 Gesunden Schlechte Hygiene, kaum Tests, Verhaftungen: Ein Corona-Fall in einer Unterkunft in Dübendorf wirft kein gutes Licht auf den Umgang mit Asylsuchenden. Kevin Brühlmann

Ob die Quarantäne in der Asylunterkunft Dübendorf eingehalten wird, kontrollieren neu die Polizei und ein privater Sicherheitsdienst. Foto: Urs Jaudas

«Corona im Asylheim Dübendorf», schreibt eine Frau in einer E-Mail. Die Rede ist von «Missständen». Ein paar Abklärungen später startet der Videoanruf, und Fawads Kopf taucht auf.

Fawad, 20 Jahre alt, Asylstatus F, also vorläufig in der Schweiz aufgenommen, steht in einem kleinen Zimmer mit Holzdecke. Der Boden sieht aus wie die Haut einer alten Schlange.

Es ist neun Uhr abends, ein Mittwoch Ende Oktober. Seit einem Jahr lebt Fawad in einer Asylunterkunft in Dübendorf. Ein grauer Kasten mit Giebeldach, der kaum von der Autogarage nebenan zu unterscheiden ist.