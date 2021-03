Bildungsdirektion ordnet Massentest an – Corona legt Schulen in Rüti lahm Mehrere Lehrpersonen und Kinder haben sich mit Covid-19 infiziert. Die Eltern fordern die Schliessung der Schule, doch das erlauben die Behörden nicht. Rico Steinemann

Im Schulhaus Schlossberg in Rüti ist es in mehreren Klassen zu Corona-Ausbrüchen gekommen. Foto: Seraina Boner

In den Schulhäusern Eschenmatt und Schlossberg in Rüti haben sich mehrere Lehrpersonen mit dem Coronavirus infiziert. Fünf von acht Klassen wurden in Quarantäne geschickt, so wie es der kantonsärztliche Dienst verlangt.

Am vergangenen Freitag wurden in den drei Klassen, die sich nicht in Quarantäne befanden, alle Schüler und Schülerinnen getestet. «Die Tests der 69 Schüler und Schülerinnen fielen alle negativ aus», sagt Schulpräsident Stephan Inauen. Er habe gehofft, das Gröbste sei vorüber. Doch dann tauchten in den vergangenen Tagen in verschiedenen weiteren Klassen vereinzelte positive Fälle auf.