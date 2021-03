Zwangsschliessung in Elsau – Corona-Skeptiker liess illegale Café-Eröffnung live übertragen Das Café Diexer in Räterschen empfing am Montag und Dienstag Gäste – trotz Shutdown. Der Wirt liess die per Facebook angekündigte Öffnung im Internet streamen. Gabriele Spiller , Eva Wanner

Aushänge an der Tür kritisieren die Corona-Politik des Bundes. Foto: Enzo Lopardo

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstagnachmittag das Café Diexer in Elsau zwangsgeschlossen. Das Lokal mit österreichischen Spezialitäten war bereits am Montag trotz geltender Corona-Beschränkungen geöffnet worden. Die Kantonspolizei Zürich habe das Café aufgrund von Hinweisen aufgesucht und das Gespräch gesucht, wie Alexander Renner von der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilt.

Am Dienstag hat die Kantonspolizei Zürich im Auftrag der Gesundheitsdirektion das Lokal dann geschlossen und den Wirt verzeigt. Rund 20 Gäste habe man kontrolliert und weggewiesen. An der Türe des Lokals wurde ein Siegel angebracht.