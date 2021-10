Demonstration in Zürich – Polizei lässt Corona-Skeptiker durch die Stadt spazieren Gegner des Covid-Gesetzes haben sich am Samstag am Zürcher HB getroffen. Gleichzeitig haben sich auf dem Löwenplatz Aktivisten auf Velos versammelt, um sie zu blockieren, was zu einem Verkehrschaos in der Innenstadt führt. UPDATE FOLGT

Corona-Skeptiker vor dem Zürcher Hauptbahnhof. Foto: Ela Çelik

«Zürich steht auf! Wir haben keine Angst!» – unter diesem Schlagwort haben Gegner des Covid-19-Gesetzes schon seit Tagen zum Treffen im Zürcher Hauptbahnhof aufgerufen. Eine Bewilligung der SBB liegt nicht vor, wie auf Anfrage zu erfahren war. Auch die Gegen-Demo auf dem Löwenplatz ist gemäss Angaben der Stadtpolizei Zürich nicht bewilligt.

Die Corona-Skeptiker versammelten sich um 15 Uhr im Hauptbahnhof. Mehrere hundert Personen wollten von dort aus Richtung Bahnhofstrasse ziehen, allerdings stoppte die Zürcher Kantonspolizei die Demonstrierenden vorerst. Sie standen zuerst eingekesselt von Polizistinnen und Polizisten vor dem HB, regelmässig skandierten die Skeptikerinnen und Skeptiker «Liberté». Gegen 15.30 Uhr setzte sich der Demonstrationszug, begleitet von der Polizei, in Bewegung Richtung Innenstadt.

Die Gegenseite hatte sich bereits um 14.30 Uhr zur Velodemo verabredet mit dem Ziel, die «Verschwörungstheoretiker:innen zu blockieren», heisst es auf einem Flyer, der ebenfalls seit einigen Tagen kursiert. Knapp hundert Personen sind mehrmals um den Hauptbahnhof gefahren, einige trugen Schilder, auf denen etwa «Solidarisch aus der Krise» stand.

Demonstrieren gegen die Corona-Skeptiker-Demo: Velofahrerinnen und -fahrer zwischen HB und Landesmuseum. Foto: Ela Çelik

Bereits am frühen Nachmittag hatten die Zürcher Verkehrsbetriebe mitgeteilt, dass aufgrund von Demonstrationen in der Innenstadt auf diversen Tramlinien mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen sei. Laut ZVV waren die Tramlinien 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13 und 14 betroffen. Am Samstagnachmittag findet auch eine Kundgebung der Gewerkschaft Unia statt.

tif

