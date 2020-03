Akuter Entzündungsschub nach einer Woche

Man wisse noch nicht so viel über den Verlauf der Krankheit, sagt Peter Steiger, Leiter Intensivstation. «Meist kommt eine Woche nach Prognosestellung ein akuter Entzündungsschub. Warum das so ist, blieb bisher unklar. Dann kommen die Patienten sofort in die Intensivstation.» Unklar ist auch, ob genesene Patienten immun sind gegen die Krankheit.

Die Patienten hätten meist eine schlechte Sauerstoffsättigung, aber trotzdem kaum Atemnot. Sie haben zähen Schleim in der Lunge, den man kaum entfernen könne. Einige leiden an Nierenversagen. «Viele Organe sind betroffen – auch das Herz, wir tragen diese Informationen zusammen und analysieren sie laufend», sagt Steiger.